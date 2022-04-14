總統蔡英文針對國內疫情擴大定調防疫策略為「新台灣」模式，提出「重症求清零、有效管控輕症」目標，對於清零或共存依舊大玩兩面手法，如此政策模糊又缺乏指引，也已淪為「後現代」防疫。

後現代主義（Postmodernism）是一種反對現代性一致的模糊觀點，充斥各種「拼貼」、「戲擬」、「嘲諷」的多元解讀，如同對於創建「新台灣」模式的防疫口號，不過只是在清零或共存上進退維谷；對比蔡政府在後期防疫政策的不確定性，缺乏現代性的策略一致，已讓地方首長與全國民眾無所適從。

蔡總統喊出強化台灣整體的防疫韌性，表示透過穩健開放與積極防疫，才能兼顧國民正常生活與國家經濟發展，但從「新台灣」模式口號中找出明確的政策指引，外界恐怕仍是霧裡看花。

首先全國疫苗三劑覆蓋率仍然低迷不振，緊接醫療量能、快篩試劑、抗病毒藥物已經略顯疲軟，每天光是確診人數都已造成外界恐慌，當中絕大多數都是輕症病患，卻要整個醫療體系被模糊政策制肘，如今總統大聲疾呼重症清零以及輕症控管，已在公共政策上迫使外界無所適從，最後恐讓防疫政策沒有標準，走向一種自是其是的投機主義。

從蔡政府推行的「防疫新生活」來看，當初包含戶外活動及室內飲食的兩大面向，去年「微解封」的亂象還記憶猶新，中央雖然公告七大指引，卻將細節甩鍋地方自決。甚至還將「類普篩」與「普篩」同質異構，基隆進而改稱「全民防疫愛心篩檢」，如此指鹿為馬行徑，說穿還是政治凌駕防疫科學。

蔡政府對於本土病例激增且快速傳播的趨緩政策恐已黔驢技窮，除了喊出「新台灣」模式「挾疫自重」以外，其實不論「防疫新生活」、「微解封」、「類普篩」等防疫名詞，不是對於政府整體防疫的矛盾解套，就是對於在野防疫主軸做資源回收；蔡政府自創各種傲視全球的防疫新詞，造成地方首長與全國民眾對於防疫指引莫衷一是，恐怕最終只能透過模糊政策來自圓其說。

「新台灣」模式已淪為「後現代」防疫的模糊政策，在清零或共存上標準不一，走向一種自是其是的投機主義，恐讓防疫第一的美名貽笑天下。

（作者為新聞研究所博士班學生）