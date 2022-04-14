環保署長張子敬擔任蔡總統特使赴我邦交國帛琉參與「我們的海洋大會」，並在14日下午大會議程「解決海洋污染」場次中發表專題演說。本月3日以來在大會官網中，可看見講者名單展示張子敬的照片，下方註明「台灣環保署長」。但在講者個人介紹中，則註明張子敬自2019年擔任「中華民國（台灣）環保署長」。

然而自13日開始，張子敬的講者介紹中，「中華民國（台灣）」已經消失，僅剩「台灣」。全文改為「台灣環保署長」。此一變化十分弔詭。

關於此一變更，我外交部一問三不知。表示主辦單位對官方網站的維運或修改，並未告知我方。外交部強調在本屆會議中，無論是在「大會各國參與情形」或「大會活動贊助方」等官方網站頁面，我方皆列名為Taiwan，這也是我國受邀參加本次大會的名稱。

據報導，張子敬12日率團抵達帛琉，並已向帛琉總統惠恕仁呈遞特使國書。按照國際慣例，總統特使國書必定書寫派遣國正式國名。媒體沒有報導張子敬特使國書式樣，外界無法知悉國書是寫「中華民國」還是「台灣」。外交部應該向國人公開說明，以解眾人疑惑。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※