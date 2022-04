2月24日英國首相強生率歐洲之先宣布硬解封,取消所有防疫限制,英國人大膽決定與病毒共存。英國當時單日新增確診數近4萬人,這是首相強生的一場政治豪賭。同日,烏克蘭戰爭爆發,改變了強生搖搖欲墜的政治聲望。4月9日強生突襲式現身基輔與烏國總統澤倫斯基一派優雅的散步街頭,似乎向世人宣告解除了他的政治危機。

英國很帶種的力挺烏克蘭對抗侵略者,反過來說是澤倫斯基挽救了強生政權。2022年1月初,英國迎來新冠疫情高峰,最高每天新增數近19萬人確診,1月12日首相強生在國會坦承2020年派對門事件(Partygate)帶頭違反防疫規定,並表示「我們真的做了不對的事,而我必須負起責任」,儘管在野黨發起猛烈要求強生下台的聲浪壓力山大,也擋不住強生在2月24日執意宣布解封。碰巧,俄羅斯也在這一天向烏克蘭發動「特別軍事行動」。

戰事發生的第13天,澤倫斯基在3月8日透過視訊向英國下議院發表演講,他說:「我們將繼續為我們的土地而戰,不惜一切代價;我們將在山林、海邊、街道上戰鬥。」他引述英國大文豪莎士比亞名句:「to be or not to be,我可以給你明確的答案:肯定會。」語畢,全場議員起立鼓掌致敬,至此澤倫斯基被英國人譽為「現代邱吉爾」。這讓瀕臨下台危機的強生看到了絕處逢生的機會。

3月28日澤倫斯基在接受英國《經濟學人》(The Economist)專訪時說,「沒錯,老實說,強生是比較幫忙的領導人。各國領導人根據選民的行為作出反應,就這件事來說,強生就是個例子。」這也證實了強生其實是正在做「政治正確」的事。

故事於焉展開,強生率先於G7各國領袖會晤烏克蘭總統澤倫斯基,宣布將運送價值1億英鎊(38億新台幣)高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊,據媒體統計,先前已提供3.5億英鎊(133億新台幣)軍事援助和4億英鎊(151億新台幣)經濟人道主義支援,此次更將提請議會通過,世界銀行(World Bank)向烏克蘭提供貸款的擔保增加一倍以上,及減免對烏克蘭商品關稅等。

按劇本情節,強生挺烏挽回低迷民調;藉由通過媒體報導,強調未來將與歐盟共同承擔重建烏克蘭的決心,英國《金融時報》高調宣稱,這是英國脫歐後,罕見的外交成功。另外,美國已然成為俄烏戰爭背後的影武者,強生此行,不僅可協助美國在俄烏戰後的北約布局,亦可強化英國在G7及歐洲的聲量地位。

美英兩國同屬盎格魯‧撒克遜國家,本就是同文同種。歷來美英兩國在國際重大事務上,向來都是緊密的合作,如1944年第二次世界大戰美英聯軍、以及2003年美伊戰爭。相信前幾次合作經驗,讓美英仍願意大費周章的在台面上火力支援、台面下提供烏克蘭情報,精準抵抗俄羅斯,這除了戰後重建工程有著無窮資源及商機外,美國還可以大發國難財,美英同盟更可以間接實現拜登的「重建更好世界」─即美國戰略領導地位及美元經濟領導地位。

一場俄烏戰爭,看得見美國躲在背後操盤的老謀深算,也看得見英國掙脫歐盟束縛,站隊美國分食戰後重建大餅,利用軍援烏克蘭及經濟制裁俄羅斯,讓普丁綁手綁腳,無法立即終結戰事,重新奪回世界領導地位,至少強生政權擺脫瀕危是不爭的事實。

