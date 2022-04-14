2月24日英國首相強生率歐洲之先宣布硬解封，取消所有防疫限制，英國人大膽決定與病毒共存。英國當時單日新增確診數近4萬人，這是首相強生的一場政治豪賭。同日，烏克蘭戰爭爆發，改變了強生搖搖欲墜的政治聲望。4月9日強生突襲式現身基輔與烏國總統澤倫斯基一派優雅的散步街頭，似乎向世人宣告解除了他的政治危機。

英國很帶種的力挺烏克蘭對抗侵略者，反過來說是澤倫斯基挽救了強生政權。2022年1月初，英國迎來新冠疫情高峰，最高每天新增數近19萬人確診，1月12日首相強生在國會坦承2020年派對門事件（Partygate）帶頭違反防疫規定，並表示「我們真的做了不對的事，而我必須負起責任」，儘管在野黨發起猛烈要求強生下台的聲浪壓力山大，也擋不住強生在2月24日執意宣布解封。碰巧，俄羅斯也在這一天向烏克蘭發動「特別軍事行動」。

戰事發生的第13天，澤倫斯基在3月8日透過視訊向英國下議院發表演講，他說：「我們將繼續為我們的土地而戰，不惜一切代價；我們將在山林、海邊、街道上戰鬥。」他引述英國大文豪莎士比亞名句：「to be or not to be，我可以給你明確的答案：肯定會。」語畢，全場議員起立鼓掌致敬，至此澤倫斯基被英國人譽為「現代邱吉爾」。這讓瀕臨下台危機的強生看到了絕處逢生的機會。

3月28日澤倫斯基在接受英國《經濟學人》（The Economist）專訪時說，「沒錯，老實說，強生是比較幫忙的領導人。各國領導人根據選民的行為作出反應，就這件事來說，強生就是個例子。」這也證實了強生其實是正在做「政治正確」的事。

故事於焉展開，強生率先於G7各國領袖會晤烏克蘭總統澤倫斯基，宣布將運送價值1億英鎊（38億新台幣）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，據媒體統計，先前已提供3.5億英鎊（133億新台幣）軍事援助和4億英鎊（151億新台幣）經濟人道主義支援，此次更將提請議會通過，世界銀行（World Bank）向烏克蘭提供貸款的擔保增加一倍以上，及減免對烏克蘭商品關稅等。

按劇本情節，強生挺烏挽回低迷民調；藉由通過媒體報導，強調未來將與歐盟共同承擔重建烏克蘭的決心，英國《金融時報》高調宣稱，這是英國脫歐後，罕見的外交成功。另外，美國已然成為俄烏戰爭背後的影武者，強生此行，不僅可協助美國在俄烏戰後的北約布局，亦可強化英國在G7及歐洲的聲量地位。

美英兩國同屬盎格魯‧撒克遜國家，本就是同文同種。歷來美英兩國在國際重大事務上，向來都是緊密的合作，如1944年第二次世界大戰美英聯軍、以及2003年美伊戰爭。相信前幾次合作經驗，讓美英仍願意大費周章的在台面上火力支援、台面下提供烏克蘭情報，精準抵抗俄羅斯，這除了戰後重建工程有著無窮資源及商機外，美國還可以大發國難財，美英同盟更可以間接實現拜登的「重建更好世界」─即美國戰略領導地位及美元經濟領導地位。

一場俄烏戰爭，看得見美國躲在背後操盤的老謀深算，也看得見英國掙脫歐盟束縛，站隊美國分食戰後重建大餅，利用軍援烏克蘭及經濟制裁俄羅斯，讓普丁綁手綁腳，無法立即終結戰事，重新奪回世界領導地位，至少強生政權擺脫瀕危是不爭的事實。

（作者為輔大學士後法律系、台灣師範大學休旅所）

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