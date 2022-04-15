●1945年10月20日欺瞞長官，走上不歸路

這一天，艾文思在收到了原田的第一箱金幣後，即編造了一個謊言 ; 欺騙他的上司貝格上校：「一些數量的黃金已經移交給葛敬恩的前進指揮所」。然而他卻完全沒有提到數量，或任何中方對應人員的名單。貝格在法庭作證時提到：他也不確定艾文思當天是否有提到他本人是否在移交現場。（註：艾文思在向貝格上校虛報了這則消息後，他已經觸犯了軍法的底線──欺瞞長官。至此，他已經走上了不歸路）

艾文思在和貝格上校的這次晤談中，由於談話內容不實，成為起訴狀中的第11條罪狀（欺騙長官）：「在1945年10月20日左右，………在自由意志下，故意的欺騙了他的長官台灣聯絡組，又名台灣遣返組（Formosa Repatriation Group）的貝格上校；告知他已經交給中華民國當局一些他自日本陸軍接收的金幣。事實上，被告自己也清楚：他根本沒有將這些金幣交給中國。………

●兜售金幣

當天，艾文思趁著檢查宿舍裝修進度之便，到大直美軍宿舍和愛隆生上尉碰面。艾隆生是美軍聯絡組G1部門的一員，主管行政業務。艾文思私下告訴愛隆生：他的一位台灣朋有一些黃金想要脫手，問他是否有興趣購買。

愛隆生問他這朋友是誰？艾文思沒有說，愛隆生問開價多少？艾文思說還不知道，接著說大概要300美金一磅。愛隆生算了一下，然後說：我願意買600元。艾文思回答道：好的，我問過朋友後再答覆你。他同時告訴愛隆生：可以將此訊息傳告給其他有興趣購買的美國同僚，但不要提他的名字。於是愛隆生就將這個信息告訴了威爾生中尉及愛倫士官；當天他們都在大直監督宿舍的整修 ，以迎接即將抵台的聯絡組總部小組（headquarter team），校級以下約40名的官兵。

艾文思走後，愛隆生立刻找到聯絡組的台籍翻譯黃在榮，並將有關金幣的事告訴他。黃在榮也立刻願意將在上海作生意的弟弟黃在義介紹給他。

美軍聯絡組下轄的「總部小組」約有官、士兵40人；營房設在大直北安路（今海軍司令部內）。此處原為台灣總督府國民精神研修所，為台灣日治後期為因應皇民化運動所建的教化設施，由台灣總督府直轄，以強化同化運動和推行國民精神總動員。1938年設於台北市大直52番地，鄰近台灣神宮與台灣護國神社；其後方為劍潭山，前方為虎形埤（現稱四海潭）。

總督府國民精神研修所（圖／網路，作者炳文提供）

戰時美國陸軍所繪製的劍潭山及虎形埤地圖。圖中的圈形標註就是總督府國民精神研修所。（圖／美軍檔案，作者炳文提供）

●1945年10月23日初次交貨

艾文思在聯絡組中山北路臨時的總部內找到愛隆生，然後兩人一起到大直的美軍宿舍。宿舍中沒有其他的人。他要求到走廊談話較方便，然後艾文思交給愛隆生一個棕色的信封；裡面裝了23個金幣。

艾文思說：不要急著看，等我離開後再打開。此時艾文思向愛隆生解釋道：他的朋友願意以每磅400美金的價格賣給他。

愛隆生不解的問道：為何售價從300元提高到400元？艾文思回答他：那天告訴你的價錢只是一個約略的報價。愛隆生無奈的回答道：不過，這仍是一個不錯的價錢；好了！那我就出600元買下一磅半吧！

艾文思接著說：這些黃金都是金幣，每枚一盎司上下，一磅大約有15枚。愛隆生於是掏出600美金給艾文思。艾文思同時也告訴愛隆生：他自己當初從美國帶了一些錢出來，也預備用來買一些。

艾文思走後，愛隆生將剛買到的金幣秀?財務官威爾生中尉看，並將艾文思的談話，一一告訴了他。威爾生是當時聯絡組在台的4名軍官之一。聽完後，立刻表明有興趣購買，可惜沒有帶美金來台；不過下次發薪水時，可能會買一些。

艾文思走後，愛隆生將信封鎖到儲藏櫃中，隔了一陣才拿出來查看。

1947年本案開庭時，檢方展示出玻璃紙（cellophane）包裝兩枚疊在一起的金幣，請愛隆生辨認，愛隆生非常肯定的說就是這金幣。他還記得：金幣的一面並較粗糙，其上鑄有24k/1000的字樣；另一面則鑄有一個中文字，金幣周邊很平滑。這些特徵都和證物吻合。愛隆生還記得每一個玻璃紙封包內都有一個小標簽條（tag），上面印有阿拉伯數字。

●1945年10月24日陳儀抵台

陳儀以及美軍聯絡組的其他人員一同飛抵台北；行政長官公署也正式在前台北市役所（市政府）的舊址（今台北行政院大樓）辦公；前進指揮所也撤銷，人員歸署辦公；葛敬恩的頭銜也由前進指揮所主任改成長官公署祕書長。

而美軍聯絡組也在組長顧德理上校的領導下，在台掛牌辦公；總部還暫時設在中山北路上的舊美國領事館；代理組長貝格上校也回歸到參謀長的職務。

1945年10月24日陳儀及其幕僚飛抵台北松山機場（圖／網路，作者炳文提供）

顧德理所領導的美國陸軍台灣聯絡組，其主要任務是協助長官公署以及陸軍 62軍及70軍接收台灣，而這兩個軍都不是顧德理在昆明時所曾經協助換裝、訓練過的國軍。70軍也不是當初美國軍援中國的12個軍（36個師）的其中之一。這個軍在浙江的風評並不是很好；陳儀早在1945年10月8日葛敬恩剛抵台3日，就電告他談到此事：

本署第一批出發212人由柯（遠芬）參謀長率領飛滬轉甬（寧波），與70軍同船來台，約15日可到達。聽聞第70軍紀律欠嚴，因此要求葛主任在部隊到達前，須妥為指定住處，絕對不容許其占用民房，研究機關尤須嚴禁毀壞、取攜一切設備，並禁搶購強買，切實詳查 。除轉飭撥付交軍部台幣，新幣暫緩使用。儀來台日期俟決定後再電告。美方登陸船共大者8艘，小者46艘，希轉知貝格上校。登陸地點又改為基隆。前有關屯分部撤退及準備車輛之備忘錄，亟次更正，日方基隆部隊，著開宜蘭可也，陳儀署。

美軍聯絡小組抵台後雖然仍就維持3組120人的規模，但不同於抗戰時期，任務性質完全改變；顧德理在庭上作證時說到：聯絡組新的任務是協調運送中方部隊到台灣的船艦，以及協助長官公署接收台灣 (assist and advise the Chinese in the transportation of their force to Formosa and in the taking over from the Japanese)。

而艾文思所主官的G5民政小組，則專注協調軍事以外的接收業務，例如：經濟、法院、工業等，當然也包括了財政與銀行系統。不過在1945年年底前，聯絡組將G5的功能與業務裁撤，而專注在遣返日人的工作上面；聯絡組的名稱也改成「美軍台灣遣返組」（Army Formosa Repatriation Group）。

顧德理在作證時大概了解到當時在台任務的敏感性，所以在談到聯絡組的權限時，不論遣詞、用字都非常的小心；並強調：美國沒有派遣任何占領軍（army of occupation），而他們這120人只是協助（assist）中方接收台灣。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】