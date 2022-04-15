面對虛擬貨幣、去中心化智慧型合約交易平台、非同質化代幣（NFT）等新型態加密貨幣，在全球規模愈來愈大，曾任金管會主委的立委曾銘宗，於13日在立法院財委會質詢時，指出美國已在研究納管虛擬貨幣，但台灣卻仍未決定主管機關。而其他多位立委，同樣也在會中關切，除了質詢究竟哪個部會要管？進而也質詢列席的央行總裁、金管會主委、財政部長、經濟部長以及主計總處等相關部會首長，關於台灣有多少人投資虛擬貨幣或NFT，政府是否掌握資料？

根據媒體報導，列席的眾多部會首長，針對此一議題做出回應的，就只有央行及金管會。其中，央行總裁楊金龍除了強調加密貨幣並不是法定貨幣，同時也坦承有關去中心化交易平台因為是跨境交易，其實很難掌握。所幸好的是，這種新樣態的跨境交易模式，目前規模不大，「對台灣金融市場沒有影響。」楊總裁也說明，美國研議要管虛擬貨幣，是因為美國虛擬貨幣的規模已很大，而台灣目前重點是先管防制洗錢，等未來規模愈來愈大，將會與時俱進，檢討合理的管理方式。

至於金管會主委黃天牧的回應，則是表示金管會目前確是虛擬貨幣防制洗錢的主管單位，針對全台比特幣提款機（BTM）都已掌握設置地點，並輔導相關業者必須在4月底前申報，逾期未申報者金管會也將考慮開罰。

金管會除了已承擔起防制虛擬貨幣洗錢的職責之外，黃天牧主委也說明金管會也有在研究虛擬資產、去中心化智慧合約等議題。但他卻無奈的表示，由於有關幣安等交易平台是跨境交易，業者也未跟金管會申請防制洗錢，因此金管會對虛擬貨幣交易平台上的數據，其實很難掌握全貌。同時黃主委也強調：「對於新興事務，監理機關不會跑到最前面，一定是觀察後，決定最適模式。」

歸納央行和金管會首長回應立委有關虛擬貨幣、去中心化交易平台如何規範管理所提質詢的說明，可以說是中規中矩但卻缺乏新意。譬如楊總裁一方面感慨央行對這種新樣態的跨境交易模式很難掌握，另方面卻又自我安慰，還好目前規模不大，對台灣的金融市場尚沒有影響。同樣的黃主委雖然感慨金管會無法掌握數位交易平台的數據全貌，但卻還是強調監理機關不應跑到最前面，而應是先觀察後，才能決定對新興事務最適合的監理模式。

進一步檢視這兩位首長的回應內容，換上是上市公司企業老闆在股東大會面對股東的提問時，如果只是感慨無法掌握新型態的營運模式，或是無從得知同行其他競業者的相關營運績效數據，顯然將難以獲得股東們的認同。提問的股東真正在意的是，自己投資公司的經營團隊為什麼沒有針對數位時代的新營運模式「超前部署」？包括因勢利導、掌握先機；以及面對跨境交易新模式可能帶來的風險，預先部署可行對策。而不是因為尚未對公司營運帶來直接衝擊，就心存僥倖地靜觀變化。

撇開以追求利潤為主的企業，面對外部營運環境變化的標準反應模式不論，即使做為公部門機構，回顧過去面對網路時代所興起的網路電商交易新模式，當時台灣就因為遲遲未能訂立新的電商交易遊戲規則，以致讓本土的電子商務業者不只錯失先機，並因網路無國界的特性，以致讓大陸阿里巴巴集團的淘寶網與支付寶得以乘虛而入，取得市占優勢。緣是，正所謂「前事不忘，後事之師」，面對虛擬貨幣的風潮已經全面擴張，台灣不論是基於預防淪為洗錢管道，或者加入新型態加密貨幣所可能帶來的新商機，行政體系實在沒有理由以靜觀其變做為推拖之辭。

除此之外，就現階段來看，要讓新型態加密貨幣得以「法幣化」有待不斷的優化。過程中如何制訂相關的遊戲規則，以兼收興利與除弊之綜效，自然有待不斷的研議、優化。台灣與其坐等新的遊戲規則定調，才跟進投入，相關部會不妨考慮主動出擊，設法結合國際專業團隊，一同研擬可以放諸四海而皆準的新遊戲規則。以免萬一新的國際遊戲規則定調，並設定進入門檻時，台灣將可能陷入不得其門而入的風險後果。則豈非讓台灣目前被國際社會邊緣化的困境，更為雪上加霜了！雖然規管新型態的虛擬貨幣交易有相當難度，但也因此是一個新的機遇，我們深切期待政府部門勇於任事，儘早對新型態金融營運模式建立應有的規管，帶領台灣走入金融治理新境界。