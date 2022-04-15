誰將是第二個烏克蘭？有人說是台灣，那可不一定，目前西線無戰事，一時半會兒還算平靜。若說烏俄戰爭是澤倫斯基自導自演的一齣悲劇，那緊鄰烏俄邊境的東、北歐似乎有人沒得到教訓，打算接演續集。

俄烏之所以開戰，導因於美國頻頻向烏示好，慫恿烏加入歐盟甚至北約，加上烏東俄裔民眾遭屠殺，普丁基於民族主義及邊境安全才不得不對烏動手，開戰至今已造成數以萬計人喪生、百萬計人顛沛流離，並可能導致美俄兩大勢力更緊張的對立。

而俄國周邊親美的瑞典和芬蘭視若無睹，仍不斷叫囂要加入北約，終於使得俄國按捺不住，兵車轆轆開始北移，日昨更提出警告，倘若瑞典和芬蘭加入北約，俄國將加強波羅的海防禦，包括部署核武。美國原本樂觀其成，見俄羅斯玩真的，遂放軟身段，不再積極勸誘。

當年赫魯雪夫在古巴部署飛彈，等於是侵門踏戶到了美國家門口，甘迺迪擺出強硬姿態才使事件收手。己所不欲勿施於人，現在拜登把重兵擺在俄羅斯邊境，你叫普丁裝瞎子看不見？

住在玻璃屋的人不要用石頭砸別人，和平安穩的日子為什麼不好好過，一定要陷無辜老百姓於水火？所有領導人要引以為戒！

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