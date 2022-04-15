針對美國情報顯示北韓近期可能進行核試驗或飛彈試射，急派「林肯號」航母戰鬥群前往日本海與日本海上自衛隊進行聯合演訓；同時俄羅斯太平洋艦隊有15艘艦船也在日本海演習，中共海軍派遣１艘情報偵察船前往日本海，另有４艘055型驅逐艦於黃海海域活動。四國艦隊雲集東北亞，復因美國跨黨派國會議員搭乘美軍機訪台並晉見總統蔡英文，升高區域緊張情勢頗不尋常。

依據美方情報，發現位於北韓豐溪里核試驗場，以及寧邊郡核武開發核心區域等活動頻繁，研判北韓最快有可能在「朝鮮15日慶祝金日成主席誕辰110周年太陽節、抑或25日人民革命軍建軍紀念日」進行核武試驗或彈道飛彈測試。在北韓今年總共進行13次飛彈試射此刻，令東北亞國家南韓、日本在烏俄戰事之際，繃緊神經，美方緊急派遣海軍「林肯號」航母等艦船由南海急赴日本海。

近日北韓可能進行核試驗或飛彈試射，四國艦隊雲集東北亞，復因美國跨黨派國會議員搭乘美軍機訪台並晉見總統蔡英文，升高區域緊張情勢頗不尋常。（圖/作者陸文浩繪製）

3月28日至4月8日，美軍「林肯號」航母戰鬥群先後在南海、菲律賓呂宋島與菲律賓海軍進行「印太戰略」航行自由、「肩並肩」聯合演習。隨後，進入西太平洋北上，11日經過對馬海峽進入日本海，12日起與日本海上自衛隊艦船在日本海海空域進行聯合演習。期間，中共海軍一艘情報偵蒐船/794，亦經過對馬海峽進入日本海。

14日媒體報導，俄羅斯太平洋艦隊有15艘左右在日本海進行演習，其中2艘基洛級潛艦試射反艦巡弋飛彈。另中共海軍北海艦隊4艘055型驅逐艦11日在黃海海域活動。瞬間美日中俄四國艦船匯聚在日本海海域，區域緊張態勢升高。

台海此刻亦有新的緊張情勢，4月14日晚上，美國聯邦參議員葛瑞姆、孟南德茲、波爾、波特曼、賽斯，以及眾議員傑克森共6位國會議員，此行美國國會議員訪問團為拜登總統指派之跨黨派資深代表團，並於今日前往總統府晉見總統蔡英文，聽取區域安全簡報並交換意見。14日結束澳洲訪問後，搭乘美國軍機旋風式訪台，預計15日離台前往日本。

對此，稍早大陸外交部發言人趙立堅於國際記者會表示，美國國會議員應該遵守美國政府奉行的一個中國政策，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。當日，共機一架運8遠干機於台灣西南國際空域警巡。台海情勢跟著東北亞區域緊張起來。

首先，中共於11日派遣一艘情報偵蒐船/764往日本海，依據此艘舷號、外貌，以及先前日本防衛省統合幕僚監部公布的中共815A型電子偵察船/854相似。再依前者與地緣、隸屬艦隊，推斷為隸屬中共北部戰區海軍駐山東青島第一作戰支援艦支隊所屬偵察船大隊815A型電子偵察船。為何舷號前後不同，想必是對此類型艦船編號進行改變，與掃雷艦舷號開頭8XX，有所區別。

再者，從中共815A型電子偵察船上的雷達天線和偵察裝備，以及該型艦具有艦船與岸置電子信號偵蒐、通信監聽與分析，更可能對飛彈進行彈道軌跡追蹤與測量等任務。在北韓即將可能在朝鮮半島與日本海進行核武或飛彈試射、以及美日在日本海進行聯合演習之際，中共偵察船到日本海活動，有進行前述情報蒐集任務。

其次，中共北部戰區海軍駐地山東青島，隸屬驅逐艦第1支隊有4艘055型驅逐艦南昌號/101、拉薩號/102、鞍山號/103、無錫號/104。相信對於媒體報導11日中共海軍有055型驅逐艦，在山東青島附近海域活動，與前述艦船比對不謀而合，13至15日黃海南部沿岸舉行軍事活動，明顯係針對東北亞區域安全。

最後，這次美參眾議員訪問團抵台，共機僅1架運-8遠干機在台灣西南國際空域警巡，規模與力度比上周傳聞美國眾議院議長裴洛西訪台傳聞，共機出動4架（殲-11機2架、運-9通信對抗機1架、運-8遠干機1架）警巡相比，數量較少，也未派遣具攻擊性機種。不過，也不排除美國代表團高度政治性，共機可能增加空中兵力警巡，向美台宣示維護主權的決心。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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