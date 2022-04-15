遭批政治色彩太重的準檢察總長邢泰釗首度出席立法院備詢，向立委致意尋求支持，並從公事包內抽出一把隨身的木尺。邢泰釗辦藍不辦綠、為政治服務的刻板印象讓人不敢恭維，不過民進黨在立法院完全執政的優勢下，蔡總統欽點的檢察總長人選過關應無懸念！

國民黨團指邢泰釗在北檢長、高檢長任內，曾經查辦過新黨共諜案、統促黨政治獻金案、向心共諜案及前總統馬英九捲入三中案，每件都有濃厚的政治色彩，卻沒有一件獲法官支持判決有罪，證明邢泰釗即便「政治正確」，但往往遭法官打臉，存在負面的社會觀感不佳。可嘆的是，這些爭議無礙於他在民進黨執政下的升官路線圖。

偏偏民進黨立委管碧玲哪壺不熱提哪壺，也給邢泰釗出考題，針對統促黨主席張安樂搶大甲媽祖鑾轎製造混亂事件，要求邢泰釗查辦統促黨組織犯罪。不過，這事件實在與政黨組織犯罪有很大落差，簡直陷邢泰釗「不義」，邢只能尷尬回應：檢察官過去辦過統促黨的案子，日前一審判有罪，當時考量相關犯罪行為與組織犯罪條例的構成要件「還有段距離」。

邢泰釗碰到綠委就變得唯唯諾諾，基本上已經預告未來「重辦藍、輕放綠」的場景會不斷上演，尤其馬上就面臨2022的選舉，如果檢察總長無法與執政黨劃清界線，老百姓還能指望司法正義嗎？

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