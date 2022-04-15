民進黨政府以「股權結構不合規定」向「鳳凰衛視」台北站施壓，歷經半年協調未果，鳳凰台領導階層最終只好決定將於5月14日關台。

問題來了，2000鳳凰衛視就已設有台北站，在台灣經營已超過20年，期間歷經民進黨陳水扁8年總統任期與民進黨蔡英文6年任期，如果股權結構真的不合規定，那為何民進黨過往執政14年都不處理？對此經濟部長王美花給出的理由是，鳳凰衛視於去年改變股權架構，陸資股權佔比達4成以上，且對內部人事具有實質控制權，因此給予行政處分並經展延，要求於今年5月14日前限期改善。

然而這種說法依然存有三個問題，首先：何謂「實質控制權」？這是非常籠統的概念，讓人想起當初民進黨政府在拒絕給中天換照之前，也用這種名詞追殺指控中天。

其次，退一萬步，就算真的鳳凰如今的股權結構不合我方法規好了，民進黨執政不是最喜歡強調自由民主？自由民主的精神不就是容許百家爭鳴，為什麼要在法規上處處限制？擔心大陸對台灣洗腦統戰？台灣本身的媒體這麼多，在台灣打開電視或廣播都看不到聽不到鳳凰衛視，就算上網好了，會有幾個民眾刻意去找鳳凰衛視的新聞或評論來看？就算看到了，民進黨到底是對自己的執政表面多沒信心，才會擔心民眾看到鳳凰的內容，馬上就被洗腦從此唾棄民進黨？

要知道，鳳凰衛視設台北站，和陸資或其他境外資金投資既有的台灣媒體是不一樣的概念，前者並不會因此影響台灣既有媒體的報導方向或評論口徑，所以政府在限制或管制陸資或其他境外資金投資既有的台灣媒體的同時，並沒有必要也限制境外媒體來台設站。

再換個角度來想，如今是網路這麼方便的年代，就算不允許鳳凰衛視設立台北站，如果民眾真的有心，難道不能上大陸或香港網站看大陸媒體或鳳凰衛視的報導評論內容嗎？如果真要禁絕，難道要設立網路長城，讓台灣民眾從此看大陸新聞還要翻牆嗎？如果沒有這樣的打算，那又何必禁止鳳凰衛視在台設站？

法律規定必須跟得上時代，在網路不普及的年代，立法限制媒體來台設站或許還可以達成一定效果，如今這樣做有甚麼意義？不給鳳凰衛視在台設站還說得通嗎？民進黨執政6年來，想修改法律時哪次沒有通過？之所以不修改這種不合時宜的限制法令，到底是為了捍衛國家安全，而是為了繼續製造兩岸對立箝制媒體言論自由呢？

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