朱立倫與羅智強在桃園市長提名之爭，在我看來，非但不是「魚死網破」，甚至還會以「雙贏收場」；羅智強贏了，朱立倫沒輸。

在各方對朱羅之亂提供諸多解方仍不可得的情況下，也只能換個角度來看，這何嘗不是「各取所需」的圓滿結果。用西方的「賽局理論」，就可以幫助旁觀者更清楚的瞭解箇中眉角。

「賽局理論」當中最經典的就是由「納許均衡」發展出的「囚徒困境」型態。在教科書裡的例子，為避免串供，警方將兩名囚犯隔離偵訊，在「坦白從寬，抗拒從嚴」的原則下，如果兩人都坦承犯行，考量其有悔意，判刑三年；如果兩人都否認犯行，由於警方缺乏證據，只能拉長調查時間於一年後放人；如果一方坦承犯行，一方否認，那麼坦承者轉做污點證人，即刻釋放，而否認的一方，重判六年。

由此可見，對兩人最好的情況，是兩人都否認犯案，然而，由於是隔離偵訊，囚犯的一方會猜想對方一旦承認，而自己否認，反被重判；若是自己承認而對方否認，便可立即釋放；就算兩人都承認，被關三年，也不是最壞的刑罰。因為猜想對方會承認，為避免自己受到重罰，乾脆承認算了，最終，兩人失去對自己最有利的機會，放棄「最佳解」而選擇了「次佳解」，是為「囚徒困境」。

以朱羅兩人目前的情況，羅智強宣佈了參選，而朱立倫又排除了對羅智強的提名，兩人都選擇了自認對自己有利的「最佳解」，當然是一個雙贏的局面。

從羅智強而言，他的宣佈參選，以及持續的搭乘大眾運輸系統，甚或勤走基層都是對支持者作了交代；既便最後真的沒有提名他，也坐實了「悲劇英雄」的角色。更為重要的是，羅智強至今還未設籍桃園，避免了對手對他台北市議員「落跑」的攻訐，同時，也保留了一旦真的未獲提名的「迴旋空間」。一來不至深陷桃園，致政治發展受困；而「悲劇英雄」角色的形塑，在提名未果後，又還能轉進台北，爭取成為蔣萬安的競選總幹事，凝聚泛藍選民的支持，協助蔣的順利當選，羅正可補上蔣萬安所遺立委席次。

而從朱立倫的角度來看，他在「賽局理論」中另一個「懦夫博弈」模型裡的勝出，大可以依著他所設定的「勝利方程式」跨步向前，與他認為的致勝關鍵「在地勢力」通力合作。畢竟，羅智強已經公開表明，不管民調、初選、協調、徵召，只要國民黨做出決定，他都尊重。羅智強既已放軟調子，朱立倫其實可以早點掀出底牌，以儘早進行整合工程，同時，讓紛擾塵埃落定。朱會在羅宣佈參選的第一時間，即告知排除在提名之外，而羅也已知難而退的宣布尊重黨的所有決定，實在想不出朱有什麼拖延宣布人選的理由。

唯一的理由就是在等民進黨的提名人選確定後再做決定，若真是如此，顯然，朱立倫迄今仍未確定最終人選，那又何必那麼早的將羅智強排除在提名名單之外呢？而這種「游擊戰法」不若早點整合，畢竟桃園這局已經被搞得好牌變危局了。而朱羅雙贏的情況下，最後的選舉結果，朱立倫得要一肩承擔了。

（作者為致理科技大學行銷與流通管理系教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※