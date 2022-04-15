媒體報導，有網友在臉書社團爆廢公社發文指出，到早餐店買漢堡蛋，明明標價是35元，要求蛋半熟，老闆娘卻收40元，原因竟是「半熟蛋要顧」所以費用比較高，讓原Po相當傻眼，直呼根本是坐地起價。

先不論該店老闆娘沒有事先告知的問題，相較其他知名連鎖店的「漢堡蛋」產品已便宜10元以上，坊間眾多個人微型餐飲業者，面對調漲售價，不如大型規模的餐飲業者，有統一規定及宣傳，只能從生意的細微末節中，找到立足點，部分調漲價格，以因應通膨與缺蛋危機。

日前農委會主委陳吉仲表示，國內雞蛋已經供應無虞，供需已接近正常。但一般老百姓到超市購蛋仍有「每人限購兩盒」規定，更別提有販售蛋類相關產品的店家，因為蛋價上漲苦不堪言。

餐飲業受疫情影響兩年之久，打開頂讓網頁，更有許多熟知的餐飲業者已撐不下去，面臨倒閉或頂讓；再加上全球通膨聲浪推波助瀾，勉強苦撐的餐飲業者，維持生計已實屬不易，還要應付消費者為區區五元的筆誅筆伐，令人唏噓。

另外，俄烏戰爭影響，「黃小玉」價格不斷攀升，萬物皆漲，更有可能爆發糧食危機，綜合國內外情勢後，專家學者已發現許多問題，政府豈能坐視一切發生，而無因應對策，化解民眾荷包縮水之苦。

網民在評論辛苦經營不易生存的店家同時，不如花時間盯緊政府，不要再讓貧富差距過大，搞得民不聊生，執政黨政府若能以選舉所花之力，用來苦民所苦，相信民眾對半熟蛋要多加五元，就不會這麼有感了。

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