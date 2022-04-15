統促黨總裁張安樂等人迎接大甲媽祖鑾轎時爆發搶轎衝突，造成3名警員受傷。綠營方面果然「眼紅」爭相影射紅統滲入宗教，更有懷疑論者指稱是中共授意的宗教侵略，國安單位應啟動調查。如此說法是否罹有被害妄想症尚待確認，足可確定的是，在民進黨兩度執政後的台灣，逢中抹紅無疑是政治正確，所謂的言論自由早已窮得只剩下民進黨聲稱的「台灣價值」，絲毫容不得任何程度不一的支持統一論調。

「民主不能只有一種聲音」出自於一名台南法官之口。台南地院法官徐安傑審理台灣人民共產黨主席林德旺等統派人士遭台南警方依社會秩序維護法送辦一案，罕見引用言論自由經典名言:「我不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，判決林等眾人無罪。

綠營民代聞訊不服，痛批以為判決書是國民黨文宣，又稱法官假借自由之名、掩蓋出賣台灣之實，言下之意是誣指法官是「中共同路人」。綠營民代說法既不意外也不新鮮，但別誤會他們的說法是出自於愛台灣的意識形態價值，選票考量才是他們口出狂言的真實動機。

林德旺等人做了什麼?一、在八田與一銅像戴上印有五星旗圖樣之紅色口罩，二、發言稱：「新冠肺炎不要給日本、美國病毒傳染給台灣、日本人滾回去」及「台灣是中國大陸的一部分」等語，三、全程拍攝後由林男等人將影片上傳至其社群網站Facebook頁面。隨後被台南警方認涉有違反社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾公共場所等罪送辦，甚至在法官判決無罪後急著提起抗告，若按綠營民代的標準，人民是否也可以質疑台南警方的提告、抗告行為是「政治警察」、「21世紀警總復辟」?

台南警方抗告的說法十分在理，「如果人人都能在公共場所……做出違反社會秩序的舉動，顯已使他人對於穩定平靜的社會秩序感到不安與惶恐，也讓社會秩序存於不穩定的狀態，顯然已經逾越一般社會大眾觀念中，所能容許的合理範圍 ，甚至造成族群對立；此外公共場所的設施，應該受到良善的管理跟保護，不容任何人藉端滋擾。」

同理也要反問，在為期23天的2014年太陽花事件中，民眾先後佔領立法院、行政院，並引爆流血衝突，各種暴力樣態無一不符合南警所述，甚至比林德旺等人行徑有過之而不及百倍不只。結果卻是行政院撤告、判決公訴不受理確定，理由是適用「公民不服從」及「抵抗權」。如果南警說法無誤，莫非是行政院與太陽花審案法官比南警的法律素養還低落百倍不只?

感謝徐安傑法官在判決書中提醒太陽花學運的歷史，讓國人複習運動時期陳抗者舉牌關於「支那賤畜，外來種滾」的攻擊意味強烈的言論尚屬言論自由範圍；相比之下，林德旺等人的說法只能說是政治不正確，除非有人認為義正詞嚴的表達「台灣是中國大陸的一部分」，會比「支那賤畜說」來得像是口出穢言。

先是張安樂單純的搶轎衝突無痛升級為「阿共仔的陰謀」，再有台南法官在判決書中痛斥現今一旦涉及中國二字，不論背後傳遞之意涵為何，網上謾罵雨後春筍、讚揚人數動輒萬計的民主歪風，幾可斷定綠營治下的台灣社會已罹患集體主義之癌，全民已淪為必須無條件為其「台灣價值」政治目標而服務的政治工具，各種不符合「抗中保台」精神的言論行為不僅不見容於執政當局，更很可能因為網路的發達，而遭到紅衛兵式的網路肉搜批鬥。

令人感到恐懼的威權特徵一一浮現，只是這次是披著民主的外衣潛伏在你我身旁，很難不讓人懷疑這樣的政治現象是不是蔡英文總統在防疫上所說「新台灣模式」的本質。而「新台灣集體主義」的幽靈早已徘徊在台灣的上空，時刻箝制人民的民主表現，卻是不爭的事實。（作者為自由撰稿者）

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