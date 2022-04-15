看看各國對制裁俄羅斯的反應，美國想拉著印度成立反中聯盟的夢想，應該可以醒醒了。

美國建立以中國為假想敵的「四方安全對話」（Quad）時，是認為印度與中國存在著基本的戰略利益矛盾，可以和美國的抗中政策取得一致方向，美、日、澳、印度合圍，恰能完整圈住中國。

是沒錯，前幾年印度對中國「一帶一路」深入印度勢力範圍，還和宿敵巴基斯坦建立緊密合作非常不爽，接著中印軍方在邊界又爆發多起衝突。長期是南亞霸主的印度，見中國一直把手往外伸，的確有一山不容二虎之感。

當美國喊出「印太戰略」，拉著日、澳和印度建立四方安全對話時，正是看出中國強勢崛起後，東南亞國家倒成一片，唯有南亞最大國印度才有條件和意志敢對中國說不。想拉起反中聯盟，找印度是個合理的選擇，但卻也是個一廂情願的盤算。因為日本幾乎是美國的從屬國，澳洲也是美國在亞太安全上的鐵哥兒們，印度哪裡曾和美國有什麼深厚的交情了？

幾十年來，印度一直標榜自己是不結盟運動的領袖，採取獨立自主的外交政策，自視甚高，只看自己的國家利益，沒有其他。如果Quad可為印度換來划算的獲益，當然可以捧場一下，藉此拉抬自己的戰略價值與國際地位，但這絕不表示印度會聽令任何一個外國指揮，去替人衝鋒陷陣當馬前卒。何況，數十年來，美國一直扶持巴基斯坦，因為軍事安全合作源源不斷投入資源，反倒是俄羅斯和印度走得非常近。印度最多時有7成武器仰賴俄國提供，俄國的能源與原物料更是印度所必需。

因此，當歐美為俄羅斯入侵烏克蘭發動國際制裁時，印度認為這起危機從頭到尾都和自己沒關係，美國擴張北約、離間俄烏關係惹出大麻煩了，印度沒理由埋單。聯合國表決譴責俄羅斯時，印度連續棄權。美歐禁運或減少採購俄國石油時，印度還逢低大筆進貨。去年買了1600萬桶，今年俄烏開戰迄今狂買了1300萬桶。美國總統拜登11日和印度總理莫迪視訊時，特別點了一下這件事，但印度外交部長反駁說，印度這個月的採購量還不及歐洲一天買的量，意思是你先管管那些歐洲大戶再說。

美國還有另一個抗中聯盟「AUKUS」，成員是美、英、澳，也是美國抗中的基本盤。這就看出了美國印太戰略的不足處了，即只能動員同是英語白人的鐵哥兒們澳洲和英國，外加一個唯美國之命是從的日本，其他國家都叫不動，因為都怕惹怒亞太新強權中國。唯獨印度有不甩中國臉色的本錢，問題是印度同樣也不必看美國臉色，要談合作，可以看項目看利益仔細談，不划算的可不會配合。印度向來有膽走自己的路，也因此自豪，它也許還不能稱霸亞太，但至少也不會當別人的棋子。

即使是以前貧困落後時，印度仍堅持自主獨立的外交政策，何況現在印度在南亞、中亞、中東都有影響力，自成一個區域主軸。美、中陷入修昔底德陷阱，將會進行長期的角力，印度有機會的話會想撈點獲益，但沒理由拿與中國的關係及經貿商機作代價。遙遠的俄烏戰爭，印度的算盤都打得那麼精了，當美中在印度家門邊發生衝突時，美國千萬不要對印度期望太高。Quad的4隻腳裡，有1隻是隨時可以抽腿的。