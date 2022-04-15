北京的國台辦在2022年4月13日突然再度強調：「九二共識」是兩岸授權商談達成的，而台北的陸委會就是這項「共識」的授權單位。接著陸委會堅持認定「中共也從未接受當時我方論述」。這二種說法，恐怕與已公開的歷史事實都有所偏離。

作為一個長期研究「兩岸關係」的學者，對於上述兩岸的官方說法，都覺得雙方應以正確的歷史來作為「依實敘述」，而不是只就本身的政治立場或自己的政治偏執來論定這項共識的產生基礎。

首先，就以「陸委會就是九二共識的授權單位」這句話來論是否屬實？為了證實這番反駁是否屬實，我們可把歷史翻回到1992年的海基、海協兩會會談，再作個釐清。

其實，九二共識最早的授權源頭應在國統會於1992年8月1日所通過的「關於一個中國的涵義」決議，它強調「海峽兩岸均堅持『一個中國』之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同」。所以就決策過程而言，「九二共識」的詮釋最早是得到國統會的授權，才有兩岸兩會在1992至1993年透過會談或信件聯繫所達成的共識結果。

再從馬英九在2008年贏得總統大選後來舉證，他當初是同意以「九二共識」作為兩岸交流的基礎。至於「九二共識」中的「一個中國」如何解讀，馬英九相當拘泥於1992年國統會「一中意涵」的框架，那就是所謂「憲法一中」的解釋：「一個中國是中華民國」。就北京來說，「一個中國原則」的堅持是毋庸置疑的，但在2008年6月胡錦濤與美國總統布希通電話時，則表示「九二共識」可作為兩岸兩會復談的基礎，也是一種原則不變但策略調整的戰術。

因此，自2008年6月以來，兩岸兩會已進行了6次會談，簽署了14項協議與一項共識聲明，可說全拜兩岸兩會願意遵奉「九二共識」之賜。這其中過程也發現：若沒有1992年國統會「一中意涵」的框架，那就是所謂「憲法一中」的解釋：「一個中國是中華民國」，馬英九與胡錦濤也很難在2008年達成九二共識的結果，這也可證明陸委會並非就是原始「九二共識的授權單位」。

其次，對於陸委會堅持認定「中共也從未接受當時我方論述」的說法，恐怕也不是事實。嚴格來說，達成兩岸共同堅持一個中國原則，但以口頭表述方式行之，在1992年會談期間確是沒有產生共識。即使海基會曾在會中提出的第八案，海協會在最初也對此並未表示接受，但亦未表示反對，可是留下一個後來可以讓兩會彼此伸縮考量的彈性空間。

或許就是因為北京當局對1992年8月1日台北國統會發布的《關於一個中國的涵義》文件，是用正面態度來看待，導致海協會負責人也於當年8月27日發表談話，指出「這份『結論』確認『海峽兩岸均堅持一個中國之原則』，明確這一點，對海峽兩岸事務性商談具有十分重要的意義，它表明，在事務性商談中應堅持一個中國原則已成為海峽兩岸的共識。」依筆者判斷，這應是海協會終於同意海基會後來提出的三項修正案的其中一項的原因所在。

而且兩會各自離開會談地點香港後，至少在兩會書信文件往來中，也確能讓兩會確信彼此的立場均為對方所能接受與尊重，那麼在後續的兩會書信往來裡是有發展出一個共同的結論，如果就稱之為「九二共識」，這種說法應該是可以接受的。因此，陸委會說「中共也從未接受當時我方論述」，應該不是事實。

最後，我們必須慎重評價：1992年8月1日國統會發布的「海峽兩岸均堅持一個中國原則」，這句話的重要性是促成了香港會談成功的基礎。同樣地，沒有香港會談雙方同意對一中原則的支持，就不可能後續會有1993年的「辜汪會談」，也不可能會有2008年的「江陳會談」。（作者為澳門理工大學名譽教授）