15日新冠本土確診病例數爆增為1209例。中央疫情指揮官陳時中在本周二新增551例本土確診病例時表示，這個月底單日破千，「幾乎一定會發生」，沒想到破千的時間比他的預測來得更快更猛；事實上，擔任防疫指揮官2年多來，陳時中對疫情的研判幾乎都落後現實。

另一個也同樣常常預測掉漆的是農委會主委陳吉仲。日前他在接受親綠名嘴訪問時表示，預期豬肉、肉雞的價格將會上漲。其實早在上月中旬，冷凍食品公會就曾發文給農委會，提醒近期雞肉供給將出現短缺；公會希望政府趕緊研議必要的措施穩定雞肉價格。

不知道當時農委會是不是把公會的公文直接冷凍起來不管，才會毫無作為，甚至1個月後才告訴民眾，雞肉價格要漲囉！身為農業最高主管，陳吉仲對價格變動的感受也未免太遲鈍了吧！

冷凍食品公會之所以會「預知」雞肉將出現供給不足、價格上漲問題，是因為雞蛋價格從去年11月開始飆漲，到了12月下旬漲到了34.5元，接著春節雞蛋需求大增，但農委會卻沒有採取任何平衡供需的措施，放任國內陷入缺蛋危機。公會知道缺蛋危機之後就是雞肉供應量不足，但農委會顯然不知道，因此公會才會急得趕快發函提醒農委會。

俄烏戰爭2月24日開打，聯合國世界糧食計畫署3月初發布報告指出，全球糧荒問題將更為加劇；聯合國農糧組織3月中報告也指出，糧食價格將上漲8%至22%。而後，陳吉仲在面對國際小麥價格上漲的問題時，呼籲民眾可以改為多吃米飯，被立委批為「現代晉惠帝」，陳吉仲辯稱，國際小麥價格大漲，國人本來就應以米食替代昂貴的小麥製品，認為自己並沒有說錯。

問題是，並不是只有小麥製品漲價，各類食品的價格都往上飆了。主計總處剛發布3月消費者物價指數（CPI）年增率達3.27%，創9年半以來最大漲幅，國內通膨壓力持續升高。其中，漲幅達5.26%的外食類，創下159個月以來新高。另外，蔬菜類的價格更是上漲了24.35%，難道陳吉仲又要叫大家少吃菜、多吃肉嗎？但陳吉仲不是說，豬肉、雞肉要變貴了嗎？那民眾到底可以吃什麼？

蔡政府習慣粉飾太平，面對執政出槌，官員不是視而不見就是刻意淡化，讓民眾以為沒什麼問題。於是，陳時中保守預估疫情的發展；陳吉仲對國內糧食價格的變動後知後覺；經濟部長王美花說台灣絕無缺電問題；外交部長吳釗燮說不能使用「中華民國」，只可以用「台灣」名義參與在邦交國帛琉舉行的「我們的海洋大會」（OCC），是一大進步等，真是見鬼了！

因為執政者不願正視問題，才會一而再、再而三錯過可以修正、調整、改進的機會。新冠疫情已延燒2年多，從疫苗、快篩試劑、PCR試劑到藥品，陳時中一路落後部署，陷國人於染疫風險中；疫情加上俄烏開戰，讓糧食自給率本來就過低的台灣面臨糧價高漲的考驗；電力不足、外交困頓更是昭然若揭，但官員如酒囊飯袋，天天虛應故事、謊話連篇，可悲復可恨。（作者為資深媒體人）