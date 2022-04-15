日前時代力量立委在立法院交通委員會針對NCC審理鏡電視執照一案，要求成立資料調閱小組，但民進黨以人數優勢封殺在野黨這項提案。NCC主委陳耀祥甚至表示成立調閱小組是政治干預。這讓國人不禁要問，民進黨在野時期口口聲聲要求「反黑箱」、「公開透明」，執政後，政府部門到處是黑箱，到底是在怕什麼？

事實上，自民進黨完全執政後，反對或是抗拒立法院成立調閱小組已經不是第一次。從先前疫苗採購調閱小組，到此次鏡電視執照審議調閱小組，行政機關莫不是以各種似是而非、恐嚇會違約、違法甚至違憲的理由來阻礙立法權的監督。綠委雖與行政權同為執政黨，有捍衛執政權的義務，但立委天職是監督行政權，綠委豈能因私廢公，閹割立法權、獨大行政權？

文件調閱本就是立委行使監督行政權的方式之一。根據大法官釋字585號解釋，立法院文件調閱的限制有二：一、調閱內容必須與憲法賦予立委職權有重大關聯；二、調閱對象需排除憲法保障之獨立機關。換句話說，NCC非憲法保障之獨立機關，且頻譜、頻道本就是珍貴的國家特許利益，背後還涉及言論自由的掌控。NCC主管業者的頻譜標售、分配與頻道上下架，立委當然有責監督行政機關是否私相授受，圖利特定人士或財團。

立法院若決議成立鏡電視審照過程調閱小組，依照釋字585號解釋並不會有違憲疑慮。況且只要立院對所調閱之文件於調閱處理終結後，不做干涉獨立機關行使職權之決議，亦沒有侵犯獨立機關行使職權的問題。因此陳耀祥抗拒立院成立調閱小組的理由，不但藐視國會，更難以說服大眾！

再者，所謂的獨立機關，其行使職權亦非毫無約束；NCC過去的行政處分也非沒有瑕疵。以中天「鳳凰展翅雲」案為例，台北高等行政法院的判決即明確指出，NCC處分中天案並沒有依照多數委員認定的結果進行處分，實屬違法。顯然獨立機關的職權或處分並非不受限制，其相關內部文件資料只要沒有干涉NCC處分決議，亦應有被國會調閱、監督的必要。

而陳耀祥之所以極力抗拒成立調閱小組，目的就是要拒絕國會監督。因為調閱小組成立後，倘若NCC沒有充分理由即拒絕立法院的文件調閱，依照《立法院職權行使法》，立法院得將主委移送監察院調查。相反地，只要調閱小組不成立，NCC即可再度拿出獨立機關為理由，抗拒任何對鏡電視執照審議的監督。

民主的基石是建立在行政、立法兩權的相互制衡，而非僅依靠執政、在野之間的政黨相互制衡。中央防疫指揮官陳時中先前極力抗拒公開疫苗採購資訊，讓我國防疫付出慘痛代價。如今鏡電視案，NCC再度抗拒公開審查資訊，日後國人勢必付出言論自由限縮的代價！綠委身為立法權的一分子，如果一再放棄監督行政權的權利，對得起選民嗎？

（作者為立法委員國會辦公室主任）