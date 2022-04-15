時代力量立委陳椒華在立法院爆料，NCC前高官涉每月收取鏡電視10萬元顧問費，按理NCC應視此為奇恥大辱，第一時間自清，或主動找檢調偵辦才是，沒想到NCC主委陳耀祥竟調侃，「這一看就是內部翻臉資料」，且指立委把手伸進NCC是指導辦案。

難以想像台灣高官臉皮如此之厚，不擔心外界要求「文官中立」就罷了，如今被抖出前官員拿錢不查，還互為包庇，簡直就是蛇鼠一窩，難道蔡政府一點都不在意？

自鏡電視去年爭取新聞台執照至今，爭議不斷，但內部派系的角力，外界也就當戲看。不過陳椒華的爆料卻讓外界震驚，原來NCC對鏡電視網開一面其來有自，就因內部有人罩。

最新的爆料更證實此說不假，鏡電視去年5月起聘請的顧問是NCC前主秘吳嘉輝。吳嘉輝一直是爭議性人物，任職交通部電信總局副局長期間因涉貪瀆被檢調約談，甚至遭監察院全票通過彈劾。NCC成立後，吳成為首任主秘，媒體引述NCC內部消息，指某位曾任吳部屬的現任NCC委員，對鏡電視審照「異常關切」，幾乎每周一探。可不是，有了「金鐘罩」，再多的爭議和糾紛也不怕。

陳耀祥的回應，句句讓外界驚奇。立委都拿出證明了，陳耀祥想到的不是調查個水落石出，而是一推二五六，不是說質詢是政治干預，立委把手伸進來不可以，就是NCC非刑事調查機關，離職者非NCC的人等等，真讓外界大開眼界。換個時空看，如果當事者換成前年被關台的中天新聞台呢？如此回應，無疑再次證明NCC真是「髒兮兮」。

文官不中立已是民主之恥，如今民進黨高官卻連起碼的官箴都不遵守，真是應了孟子那句古話「無恥之恥，無恥矣！」奉勸民進黨政府別再護航，與其讓整個黨斯文掃地，不如好好整頓NCC，重振官箴，才對得起所有納稅人。