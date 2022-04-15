俄羅斯發動所謂「特別軍事行動」之前，除了美國以外，絕大多數尤其是歐洲國家都不相信俄羅斯真的會發動戰爭。畢竟隨著科技與全球化發展，戰爭的形態越來越多元，許多兵不血刃的戰爭手段，都可以決勝於千里之外，俄羅斯卻選擇二戰式戰爭手段，以坦克、大炮攻打烏克蘭，甚至不惜秀出核肌肉威嚇北約國家。讓許多人警覺，人類滑向一個對生死存亡未知的新情境。

中美關係危險10年

21世紀最可能發生的大國衝突，應是中美兩國的霸權之爭，兩國能否擺脫所謂「修昔底德陷阱」，已成為全世界安全與和平的最大挑戰。如何理解中美競爭的本質與方式，如何能夠緩解危險，身處兩強交鋒熱點的台灣更應關注與深究。澳洲前總理陸克文出版的新書《一場可避免的戰爭》，有不少值得參考之處。

陸克文精通中文，曾派駐北京，對中國有相當深入的了解。在擔任總理之前，也曾出任外交部長，對中國政治與外交經常有自己獨到的見解。此書也贏得不少美國外交家、戰略學者的讚揚。最早提出「修昔底德陷阱」一說的美國學者艾利森也認同陸克文提出的避戰之路。

陸克文指出，未來10年中美關係處於最危險階段，兩國領導人若對對方意圖或自身實力出現誤判，就有可能引起激烈的衝突，甚至為人類帶來浩劫。兩國最主要的戰略矛盾在於雙方對中國和平崛起的理解不同。中國認為，中國崛起是擺脫過去200年的衰弱與恥辱，是復興民族的傳統地位與光榮。在經濟上，要在2035年的GDP達到中等發達國家的水平；在政治上，要實現國家統一、領土完整。要達到這些目標，其發展過程與結果，無論主觀與客觀上會對既有的國際體系與規則產生碰撞與挑戰，中國自認可以透過和平手段完成。

美國則對中國的目標與手段都有疑慮，認為威脅到其霸權地位，也不相信中國可以用和平手段達成。美國認為中美難免一戰，只是何時與何種情況下發生，因此軍事上的壓制與準備成為必要。於是雙方都在為未來可能的衝突做準備，當雙方都在為「準備戰爭」而不是「避免戰爭」做準備時，戰爭發生的機率就幾乎無法避免。

兩岸可管控的戰略

但是陸克文認為戰爭並非無法避免，解決之道是去理解對方的戰略思想，並概念化一個中美都能競爭共存的世界，即使在相互威懾而持續強化的對抗中仍能共存，他提出了「有管控的戰略競爭」概念。

其中包括3個關鍵支柱：第一，對每個國家（包括盟國）的安全政策和行為設置限制，以管控競爭升級；第二，就重大問題達成一系列的共識，並允許對方最大化本身優勢，但不破壞兩國關係的戰略極限；最後，兩國要就全球威脅性議題，如氣候變化、抗疫和改善公共衛生、全球經濟復甦、金融穩定、核軍備控制，人工智慧戰爭等建立合作關係。

嚴格說來，陸克文的主張非突發異想，在冷戰時期美蘇之間也有類似的默契與機制，防止兩大核武國家誤判對方行為造成世界的毀滅。而美國對中國提出的「建立護欄」或北京強調的「紅線」都有類似的思維，只是陸克文提出更具體的內容，並希望建立制度以規範遊戲規則。這也類似「無限博弈」的概念。所謂的「無限博弈」就是不在乎一時的輸贏，而是要讓博弈本身能夠持續下去。要讓博弈能夠持續，建構一套雙方都能夠接受的遊戲規則就十分重要。

美蘇冷戰持續了半個世紀，今日中國的體量與實力遠遠超過蘇聯，長期的「無限博弈」將會是美國最理性且最有可能選擇的競爭方式，中國也希望「和平崛起」。短期內雙方實力可能略有消長，但霸權競爭會持續數十年之久。中美雙方在經歷一段試探與磨合之後，陸克文所提出的「有管控的戰略競爭」出現的可能性很高。對台灣而言，我們必須瞭解大國博弈的本質，也要從中找出自己的戰略目標與策略，陸克文的主張不僅可運用於中美之間，對台灣也極具價值，特別在兩岸關係越來越失控、越來越失去主導權的時刻。