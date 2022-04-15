核心提要：

1. 隨著俄軍在烏克蘭戰場上陷入不利局面，西方觀察家對核打擊的擔心愈發嚴重，人們對俄羅斯可能使用核武器產生擔憂。

2. 但據報導，俄羅斯已在烏克蘭附近部署一些運載工具，這些具有「雙重能力」的運載工具既可用於發射常規武器，也可用於發射核武器。

3. 如果俄羅斯與北約發生衝突，俄羅斯很可能會在局部衝突中使用有限的核打擊，通過將對抗升級為核衝突的做法震懾對手，並迫使其停止軍事行動，最終實現戰爭「降級」。

4. 即使普丁不會真的動用核武器，他發出的核威脅信號也已經讓一些國家感到緊張並開始加強核力量建設。

5. 世界各國普遍認為，核武器除了起到相互威懾的作用之外，幾乎沒有其他用途。但也有一些偶然因素可能會使核威脅成為現實。因此，此時更願意「沉住氣忍受」核威脅風險的一方，也就是不率先發動核打擊的一方，將獲得更有利的局面。

編者按：隨著近來俄軍在烏克蘭戰場上陷入不利局面，一些西方觀察家開始擔心普丁可能會開啟潘多拉的魔盒——核戰爭。畢竟，在俄烏戰爭打響後不久，普丁就已下令將俄羅斯核力量轉為「高度戒備狀態」。在冷戰結束後的幾十年裡，各國普遍認為核戰不會發生，核武器其實只有相互威懾的作用。然而，事實真的如此嗎？普丁的核威脅真的只是虛張聲勢？

俄羅斯是世界第一大核武庫，據估計有超6300枚核彈頭，較美國還多出1000多枚。即使普丁只是虛張聲勢，如果利益相關國家被誤導，世界局勢將變得非常危險。普丁發出威懾後，印太、中東、歐洲地區國家都顯示出加強核力量的跡象。照此情形發展，率先拿起核武器的甚至不一定是俄羅斯，而可能是其他國家。

俄軍戰局不利，西方反而開始擔心

當地時間4月12日，俄羅斯總統普丁與來訪的白俄羅斯總統盧卡申科共同前往阿穆爾州首府布拉戈維申斯克（海蘭泡）參觀東方航天發射場。參觀期間，普丁發表講話稱，俄羅斯在烏克蘭開展的特別軍事行動的目標和任務將得到實現。值得一提的是，這一天也是俄羅斯慶祝前蘇聯宇航員加加林乘坐「東方」號飛船進入太空的「宇航員日」。

然而，在這次看似普通的視察中，有一個細節卻惹來了眾多西方媒體的注意，那就是普丁隨從所攜帶的一個黑色公文包。在幾天前，普丁出席俄自由民主黨主席日裡諾夫斯基的葬禮時，這個公文包同樣也出現了。雖然沒有俄官方的任何說明，但是《獨立報》、《每日郵報》等英國媒體直接在報導中稱，這就是俄羅斯的核按鈕，普丁現在隨時都在做著發起核打擊的準備。

普丁出席俄自由民主黨主席日里諾夫斯基葬禮。（ 圖源：TV Zvezda/east2west news）

而隨著俄軍近來在烏克蘭戰場上陷入不利局面，核打擊這個擔心也重新被西方觀察家們所提出。史丹佛大學研究員尼爾•弗格森在接受美國CNBC電視台採訪時表示，如果普丁沒有在烏克蘭東部取得常規軍事勝利的話，他將訴諸大規模殺傷性武器。而弗格森認為，拜登政府隨意地忽略了這個風險。他警告說，如果繼續讓俄羅斯「流血」，或是希望其政權更迭，那麼這將是一個危險的戰略。

其實，早在俄烏剛剛開戰之時，2月28日，普丁就已下令，將該國包括核武器在內的威懾力量置於「高度戒備狀態」，當即引發了人們對俄羅斯可能使用戰術核武器的擔憂。

普丁還曾警告，在烏克蘭，「任何試圖阻礙俄羅斯的人都將為之承擔史無前例的後果」。這番話被西方廣泛解讀為，如果行動受到西方阻礙，俄羅斯將使用核武器。在這樣的背景下，普丁發出的核威懾聽起來尤為刺耳。

不過，很多媒體和分析人士認為，這種威脅終究還是象徵意義更大。英國廣播公司（BBC）報導稱，普丁不止一次提到俄羅斯的核武器，顯然是為了「製造一種恐懼感」。英國國防大臣本•華萊士也表示，他相信普丁的表態「威脅的成份較大」，並不意味著真的要動用核武。美國《外交政策》文章寫道，2014年攻入克里米亞地區和頓巴斯地區時，普丁也曾聲稱將使用核武器，說明普丁只是將核武器用作「保護傘」。

雖然普丁只是將俄羅斯的核武戒備上升一級，尚未進入更高的「軍事戒備」和最高的「完全戒備」，但毋庸置疑的是，戒備每上升一級，距離俄羅斯使用核武器就更近一步。

「普丁此時正在努力爭取，因為戰爭可能沒有他預期的那麼順利，他想改變遊戲規則並重新獲得主動權，希望他的對手失去平衡並感到害怕。」俄亥俄州立大學默申國際安全研究中心副教授魯德希爾說。

俄羅斯是世界第一大核武庫，據估計擁有超過6300枚核彈頭，較美國還多出1000多枚。據報導，俄羅斯已在烏克蘭附近部署一些運載工具，這些具有「雙重能力」的運載工具既可用於發射常規武器，也可用於發射核武器。

過去幾年中，俄羅斯不斷加強核力量，增加軍事演習次數和規模，還曾數次對其他國家發出明確的核威脅，這讓普丁此次核威脅的真實意圖更加難以揣測，國際上的有關討論持續不斷，越來越多。這種不安也傳遞到了民眾中間，據美國CNN報導，在線銷售抗輻射藥物的美國公司Nukepills，在大約兩周內在全球銷售了近1500萬片碘鉀片。無論目的如何，結果如何，一個核戰爭的幽靈，已經被普丁放出來了。

核威脅劍指烏克蘭？普丁另有所圖

烏克蘭也曾是核武強國。1991年蘇聯解體後，烏克蘭「繼承」了蘇聯的大批核武，據估計約有5000枚戰術核武器，這讓烏克蘭成為當時僅次於美俄的世界第三大核武庫。但迫於美俄的施壓，烏克蘭於1994年簽署《布達佩斯備忘錄》，同意銷毀這些核武器，至今仍是「無核」國家。

因此有西方分析人士認為，如果烏克蘭今天仍有強大的核威懾力，普丁不會輕易發出核威脅的信號。

但實際上，普丁的核威脅指向的，本就不是烏克蘭。澳大利亞戰略政策研究所報告稱，普丁發出核威脅很可能是為了針對北約。

「普丁可能認為，無論是作為威脅使用還是實際使用核武器，都會給北約帶來巨大的挑戰，使其最終作出讓步。因為與受到北約『雙密鑰』控制的美國核武器相比，俄羅斯的戰術核武器數量更多。」

分析人士稱，如果俄羅斯與北約發生衝突，俄羅斯很可能採取一種稱為「升級到降級」的策略。這種策略是指俄羅斯會在局部衝突中使用有限的核打擊，通過將對抗升級為核衝突的做法震懾對手，並迫使其停止軍事行動，最終實現戰爭「降級」。

美國全球安全評論網分析稱，俄羅斯這種以「核降級」為最終目標的國家安全戰略可能會使其做出一些「非常戲劇性的事情」，比如在戰爭中使用戰術核武器，在某個地方展示核力量或發出核威脅，從而震懾對手，使其退縮。

澳大利亞戰略政策研究所的報告稱，無論俄羅斯發出核威脅的最終目的是什麼，普丁都將通過製造「恐懼感」來限制北約。如果北約的回應僅限於更多的經濟制裁，只會促使俄羅斯進一步升級對抗，甚至可能升級到使用戰術核武器，因為「俄羅斯認為它擁有升級對抗的主導權，而北約顯然不願意冒險。」

「美國和北約不應該對核力量的作用如此輕描淡寫和不屑一顧，或者暗示核力量不再是潛在軍事危機的核心，北約正在面對俄羅斯非常明確的使用核武器的威脅。」澳大利亞戰略政策研究所報告寫道。

拿起核武器的，不一定是俄羅斯

即使普丁不會真的動用核武器，他發出的核威脅信號也已經讓一些國家感到緊張，開始加強核力量建設。

「印太地區正在密切關注俄羅斯對烏克蘭的入侵，這可能會促使一些國家尋求核武器。」新加坡前外交官比拉哈里•考斯坎說，「印太地區會從中吸取教訓——這個世界充滿危險，應該做好準備。」

俄烏戰爭爆發後，日本前首相安倍晉三再次提出與美國進行「核共享」，稱日本應考慮允許美國在日本部署戰術核武器，這與他執政期間日本堅持的「無核三原則」背離。但安倍的這番言論遭到日本現任首相岸田文雄和本國諸多專家、學者的反對。

韓國、朝鮮、印度近期也出現了與核武器有關的動向——韓國新任總統尹錫悅競選時多次表示將增加「薩德」部署；朝鮮今年以來已測試一批性能更強的核導彈；3月10日，印度一枚導彈落入巴基斯坦境內，印度官方聲稱是「誤射」。

在美日的煽風點火下，台灣也借俄烏局勢宣揚起了「大陸威脅論」。台灣「駐日代表」謝長廷在採訪中談到俄烏局勢時聲稱，「台灣絕不能置身事外」。因此有西方媒體做出了台灣將發展核武的猜測——澳大利亞戰略政策研究所報告稱，台灣「技術先進」，如果願意，完全可以生產核武器。

而在中東，伊朗正與美國進行重回「伊朗核協議」的談判。該協議限制伊朗發展核武器，若伊朗違反協議，將遭到美國等國制裁。美國前總統川普執政時，為加強對制裁伊朗力度，宣佈美國退出該協議，拜登上台後啟動談判。雖然此前伊朗方面表現出強烈的回歸意願，但俄烏戰爭讓伊朗看到了俄羅斯對中東安全的威脅，俄羅斯受到的經濟制裁也讓伊朗看到了加入西方主導的全球經濟體系的風險，伊朗國內已經出現了反對回歸協議的聲音。

歐洲核武格局也可能發生變化。普丁發出核威脅後，德國國防部宣佈，將把一部分舊式轟炸機替換為可投擲核彈的新式轟炸機。德國此前還一改「不向衝突地區運送武器」的慣例，向烏克蘭提供了1000枚反坦克核導彈和500枚毒刺導彈，英國、荷蘭等國也為烏克蘭提供了核武器。

歐洲各國的核武儲備與俄羅斯相形見絀，但值得注意的是，歐洲內部已達成「核共享」共識，且多數歐洲國家屬於核武大國美國領導的北約。在核武問題上，歐洲各國可能展示出共進退的「團結」姿態，影響不容忽視。法國外交部長勒德里昂就曾警告俄羅斯稱，北約是一個「核聯盟」。

現代戰爭，核威脅真的只是虛張聲勢？

核武器自問世以來就是一個悖論：它是最強大的武器，而我們卻不敢使用。這個悖論的最好例證就是冷戰期間產生的相互保證毀滅原則：如果雙方都擁有龐大的核武庫，那麼就可以互相摧毀。因此，使用核武器的後果變得不堪設想，沒有一個國家會輕易嘗試。

所以在冷戰結束後的幾十年裡，世界各國普遍認為，核武器除了起到相互威懾的作用之外，幾乎沒有其他用途。

2009 年在布拉格，時任美國總統歐巴馬呼籲建立一個沒有核武器的世界。雖然這場演講並沒有顯著改變一些國家繼續部署核武器的局面，但它凸顯並加強了西方軍控界普遍存在的一種觀點——冷戰結束後，核力量不再具有實用性或合理性。即使在今天，世界各國面對已經發出核威脅的俄羅斯，這種樂觀主義的看法仍然存在。

但相互保證毀滅原則並沒有涵蓋核衝突的所有可能性。如果衝突中只有一方擁有核武器怎麼辦？如果一方只發動有限的核攻擊，例如只在戰場上使用戰術核武器又該怎麼辦？在這種情況下，受打擊方應該如何報復？

澳大利亞戰略政策研究所文章分析了未來最有可能使用核武器的情景。如果一個擁有核武器的國家在與非核國家的常規戰爭中面臨戰敗的可能，擁核的一方可能會想用核武器贏下戰爭。而一旦發生核攻擊，非核受害國無法進行反擊，其他國家似乎也不太可能「出面維護」，因為它們會擔心自己成為下一個受害國。以上分析論述，不禁讓人聯想到如今烏克蘭、俄羅斯與北約之間的局勢。

60年前的古巴導彈危機將當年的美蘇兩國推向了全面戰爭的危險境地。這場危機展示了歷史上最極端的核邊緣政策案例——在局勢已經非常危險的情況下，雙方繼續升級核威脅，試圖達到各自的目的。當時，哈佛大學經濟學家托馬斯•謝林用新穎的博弈論來分析戰爭策略。今時今日，俄烏戰爭可能再次印證謝林的觀點。

謝林認為，即使是在擁有核武器並相互保證毀滅的背景下，也有一些偶然因素可能會使核威脅成為現實。謝林指出，當一方的核力量處於高度戒備時，另一方如果產生誤解，率先發動核打擊以自我保護和消除後患，世界局勢將變得危險。因此，這時更願意「沉住氣忍受」核威脅風險的一方，也就是不率先發動核打擊的一方，將獲得更有利的局面。

這就是邊緣政策的本質——不僅僅希望戰勝對方，也是一種對決心的考驗，決心在這裡被定義為願意承擔災難的風險。普丁提高核武戒備等級，可能正是在展示這樣的決心——從現在的戰局來看，這份決心所承擔的風險，確實是越來越大了。（作者為鳳凰網《風向》特約作者）

（本文來源鳳凰網《風向》，授權中時新聞網刊登）

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