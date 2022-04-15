號稱美國國會「友台6大咖」參眾議員旋風式來訪，當他們在總統府和蔡英文總統會談之際，大陸東部戰區動員驅逐艦、護衛艦、戰鬥機、轟炸機等兵力，在台海周邊實兵演習。

美國議員們來得快，去得也急，大凡風疾必短，風徐則長，短可製造立即的效果，長就是長期性鬥爭，果不其然，東部戰區立即有反應。正好美國林肯號航母、俄羅斯太平洋艦隊15艘艦船、中共4艘055型驅逐艦都在日本海與東海活動，霎時東北亞顯得兵凶戰危。

很明顯，這是中俄與美歐兩大集團的對峙，是因應兩大集團在亞洲的互動模式，也就是後烏克蘭戰爭的新格局探索。日本是陪練的對象，台灣則是懷璧其罪。

兩岸政治互信崩解，中美關係惡化，俄羅斯與烏克蘭的衝突更平添美國社會對中俄體制的惡感，台灣即將成為烏克蘭，成為全球關切議題，民進黨政府伺機擴大兩岸民間對峙情緒，兩岸關係惡化更加嚴重。

但是對於中國而言，台灣是同胞兄弟，如果把戰火帶進本島，不但生靈塗炭，台灣在全球製造鏈的關鍵地位一旦受損，不但重建困難，中共也將難以承擔歷史責任。

這是台灣的幸與不幸，幸的是中國對於台灣問題有戰略定力；不幸的是台灣始終無法擺脫地緣政治的糾纏。台灣須更加謹慎，在兩大集團之間取得均衡，才能避禍。

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