在家養痾，閑來翻閱台灣國立故宮博物院出版的《張大千先生詩文集》，在卷五第14頁，見先生為京劇名伶孟小冬女士寫的輓聯，聯文為：

魂歸天上譽滿人間 法曲竟成廣陵散；

不畏威劫寧論利往 節概應標烈女篇。

後題：杜夫人孟令輝捐幃，十年前女士在香港，暴徒入其寓，欲劫持之以往大陸，叫囂彌日，恫嚇萬端，女士嚴辭絕之，若輩知不可屈，忽出港幣百萬為壽，託言允為錄音錄影。女士私嘆曰：「是危幫，不可以居也。」即逕來台北，大義凜然，求之遠古已不易，喜可敬也。張爰拜輓。

張大千先生一生為親友寫輓聯無數，然而加跋語的不多，語氣如此激烈的更為少見。他為幾十年老友于右任寫的輓聯也僅是：

四海一髯傷心繫天下；

九州萬劫無淚哭先生。

短短18個字，言簡意賅，沒加後跋。可見大千先生和孟小冬女士的感情是很深的。

孟小冬在往昔的京劇舞臺上有「冬皇」的桂冠，她和梅蘭芳，一個是伶界大王，一個是坤伶須生泰斗，名極一時，迷倒一代戲迷。她和梅蘭芳淒婉的愛情故事，在《梅蘭芳》的影劇中已有所交代，她和杜月笙的婚姻結局，在網絡和小報上也已廣為傳播，然而她和張大千的深厚情誼，卻鮮為人知。

早年訪台，我曾聽歷史博物館老館長何浩天先生提起，60年代初，曾有人潛港，欲擄孟小冬女士回大陸……因其時何館長年事已高，且葉落歸根，在諸暨鄉下置了房產，他僅透露寥寥數語，不便詳述，我亦明其難處，不便追問，於是在大小不便之間，此事也就不了了之。

數年後，我與孫家勤先生閑聊，故意提及此事，意欲拋磚引玉，誘取詳情。

孫先生是北洋軍閥，五省大元帥孫傳芳將軍的哲嗣，也是大千先生的親近弟子，侍奉大千先生多年，經常聽老師擺龍門陣，所知軼聞甚多。可是孫先生也只說，曾聽老師說起過，孟小冬因受此次驚嚇，才搬回台灣居住，但孟膽小，怕惱怒強擄，從不願在公開場合提及，老師也很少在外人面前提起，只是孟逝世後，才在輓聯中公開其事……

孟小冬60年代曾遭強擄劫持一事，目前只有在大千先生的輓聯中得到證實，無奈孤證，徒呼奈何，希望有知情者補拙文之闕。

筆者聽葉淺予先生說過，張大千抗戰前借居頤和園聽鸝閣作畫，其時由於非闇的撮合，認識了唱大鼓書的楊宛君，娶回作了三房姨太。楊宛君因拜過余叔巖，會唱老生，謝稚柳先生生前也數次和我談及，讚她嗓音極好。綜上分析，因余派的師門關係，張大千和孟小冬有通家之誼，就自然而然了。

筆者數年前參觀香港藝術博物館，見大廳中懸掛六尺對開的四條屏張大千畫給孟小冬的墨荷，空靈飄逸，酣暢淋漓，滿紙生風，可謂神品。據台灣小報記載，孟小冬息影前的最後一次清唱，是在香港專門唱給張大千聽的。

孟小冬又名若蘭，領輝，大千先生在輓聯的後跋中之「領輝捐幃……」一語，「領輝」是孟小冬的別名，孟自嫁杜月笙後，不用「小冬」舊名，而用「領輝」自稱，「捐幃」是對女士死去的婉辭，古時也叫「捐床帳」，可見他倆的友誼之深，「法曲竟成廣陵散」，是指1947年，孟小冬在上海中國大戲院演出《搜孤救孤》一劇，以致萬人空巷，50元的戲票，在黃牛手裡漲到500元，京津巨賈，不惜重金乘飛機來觀看，買不上票的戲迷，就買收音機在家欣賞，一時商店的收音機竟被搶購斷檔。當時的小報將此次演出喻作「廣陵絕響」。

孟小冬於民國66年因心臟病在台過世，杜月笙在台家屬決定將她葬於北縣樹林山佳淨律寺的佛教公墓，墓園佔地近20坪，墓體取象圓形，主牆以精選灰絲大理石建構，風格獨特雅致。（張君豪攝）

孟小冬過世後，築塋於台北樹林區的淨律寺，與王雲五、程滄波、郎靜山……等文化名人為鬼鄰。孟小冬的碑文是張大千寫的：「杜母孟太夫人墓」落款為：「張大千敬題」，字跡蒼勁，法度嚴謹，是典型的張大千晚年書法。

我和淨律寺的住持釋廣元法師為忘年交，每次赴台，必欲拜訪。告別法師後，我總會去冬皇墳前靜坐片刻，默思老一輩名士，戰亂後的離鄉愁緒，逆境不屈的稜稜風骨，堅守傳統文化的士大夫精神……懊惱自己沒緣趕上那個大師頻出的民國時代……

聽廣元法師介紹，杜月笙的女兒杜梅霞女士的先君金元吉先生的墳塋，就在孟墓的旁邊，每逢清明，杜女士必來兩位墳前祭掃。杜美霞女士是杜月笙四姨太姚玉蘭的女兒，孟小冬回台後，她和姚玉蘭每日去陪伴，她呼姚玉蘭「娘娘」，呼孟小冬「媽咪」，孟小冬待他視若己出，感情很好。

廣元法師答應，下次我去台灣，他將介紹我採訪杜美霞女士。到時或許能知道強擄劫持孟小冬的細節了，如採訪順利，我一定另寫小文，補殘修缺。

在本文行將結尾時，我突然接到人在紐約的遠房表兄，晏良為二哥的通話。他知道我正在譔寫此文時，說他有一張大千八公和雯波八婆和孟小冬女士在台灣的合影，是八公大千從臺灣寄往大陸給母親的，願供我作為本文的插圖。同時傳我的，還有一篇張大千在香港《大人》雜誌登載的口述文章，是張學良女兒張閭英的夫君，陶鵬飛先生做的筆錄，文章敘述了張氏昆仲，在民國20年前後認識余叔巖的經過，以及他昆仲合作《玉虎丹山圖》送余叔巖的經過，殊為佳趣，是研究張大千昆仲的難得史料，可惜全文較長，不容在此摘錄，容待下次譔文另表。

晏良為二哥的尊人叫晏衛聰，是畫家晏濟元的姪子，母親張心素是張善子的長女，在張家長房排行老三，我輩叫她三姑。三姑是大千八公最喜歡的姪女，早年曾跟隨大千住在網師園和青城山，知道老一輩的故事最多。八十年代初，我曾聽過她講述過許多張家的往事（我已在1987年未來出版社出版的《張大千演義》一書中作過描述）。

晏衛聰先生我稱呼他晏姑爹，出國前他和我聯繫頻繁，有許多書信往返。他能畫荷花，頗有張大千墨荷的神韻，他曾送給我好幾張，其中一張我還請謝稚柳先生題了跋，今次一併附在文中。晏二哥還傳來了一封上世紀70年代張大千給他母親的家書，全信658個字，是張大千家書中最長的一封，行文聲情並茂，一氣呵成，讀之令人動容。遺憾的也是因篇幅之故，不能詳述，無奈只能容待筆者下次專文交待。

譔文至此，理該殺青，就此打住，最後感謝晏良為二哥提供的寶貴資料，為拙文添彩，頓首再三！

（作者為旅澳華人作家）

【本系列完】