民國35年，國共內戰在打打談談，談談打打中進行。華北地區，國軍除北平，天津之外，重要據點，如歸綏，張家口，石家莊，邯鄲等地皆被劉伯承、鄧小平共軍一一攻占。在36年6月之前，只有河北省永年縣城（在石家莊南方約100公里）是唯一高豎青天白日滿地紅的縣城。

34年11月，劉伯承、鄧小平共軍已開始對永年縣城進行圍城，但在縣長楊鐵秋（楊家太極拳創始人楊露禪後人）及民團團長梁夢壁領導下，十餘萬軍民誓死守城，展開了2年7個月的護城戰役。但到36年6月28日，縣城終被攻陷，共軍下令屠城，永年縣城十餘萬軍民，在城陷之後，大部分壯烈成仁。

35年6月，因永年縣城被圍，軍民無糧食可用，駐守北平國軍空軍每日派C-47，C-46軍輸機，空投糧食，彈藥給永年縣城軍民，維持戰力。當時華北空軍司令員是王叔銘將軍（來台後曾任空軍總司令，參謀總長），駐防北平南菀機場是空軍第四大隊（來台後駐防嘉義，又稱空志航大隊），大隊長是徐華江上校，所屬飛行員駕駛的是當時最先進的P-51型野馬式戰鬥機，要護航運輸機到永年城的空投糧食任務。

35年6月中旬，我空軍第四大隊第二十三中隊李錦麟中尉分隊長，在護航任務中，被共軍地面炮火擊中，P-51座機在空中停車，在此萬分緊急之際，李中尉設法以機腹迫降永年縣城牆內的廣埸。此時守城軍民正苦盼援軍到達，突見一架飛機從天而降，落在城裡，又因李中尉身體強健，濃眉大眼，面如紅棗，鄉民們都高興相互告慰：「關老爺來了，關老爺來救我們了！」，李中尉對鄉民們的熱情再三的感謝，並告以自已是被共軍炮火擊中而迫降。由於P-51有六挺機關炮，李中尉與鄉民們將六挺機關炮拆下，架設在城牆垛口上，接上電瓶線，利用飛機彈匣剩餘一千餘發炮彈，堅守城池，發揮了很大戰力。

6月底第四大隊徐華江大隊長派一架L-5型輕型通用飛機，降落在永年城軍民新修建的臨時跑道上，在7月初將李中尉帶回北平。永年城軍民因固守城池，牽制了共軍，在民國36年初，獲得蔣中正主席親筆褒揚令。

李錦麟中尉，是我先父，35年7月初回到北平後，因在永年城飛機迫降時，手受傷，經過療養，35年底調杭州筧橋空軍官校任飛行教官。我是35年7月14日出生，永年城悲壯故事與我的命運有密切關係，試想如果家父在赴永年城出任務成仁，我即成為遺腹子。若家父手未受傷，還要繼續參與在東北的戰役，如果不幸，我可能不到一歲即失去父親。我也會因父親不在，必然與母親留居大陸，我一生的命運將會完全的改變。

38年1月，家父開驅逐機由杭州飛抵高雄縣崗山基地，我與妹妹隨母親坐自由輪由上海抵基隆港，再乘火車到崗山與父親相聚。以後20多年，家父在台南，花蓮，虎尾，台中基地服務，到50歲在台中清泉崗空軍三聯隊，上校職務退休。

民國82年6月初，我以海基會副祕書長的身分率團第一次到北京訪問，當飛機快到北京前半小時，我想應到河北省上空，我透過機窗，探視機下蒼茫大地，知道飛機正飛過永年縣附近，我頓時百感交集，想到十餘萬英靈，就因內戰失去寶貴的生命。做為海基會的幹部，此時我深深體會海基會的責任，是要經過事務性的談判，累積兩岸的互信，進而尋求兩岸長遠的和平。

兩岸人民皆應銘記在心，內戰中，不知有多少家庭破碎，妻離子散。今後更應避免戰爭，創造和平的環境，才是人兩岸人民之福。

（作者為前海基會副祕書長）