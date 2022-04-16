輔大文學院曾經的院狗大白。（圖via輔大愛狗社官方臉書社團）

在我來到輔仁大學求學之前，我非常怕狗。

我是由我外婆帶大的。在我非常小的時候，在外婆家旁邊的一戶人家裡，有一條體型很大，還會一直叫的狗，還聽周圍人說這隻狗咬過人。每次我走過那個人家的時候，這隻狗總會叫上一叫，讓人害怕，給我的童年留下了很久的心理陰影。

所以，我怕狗能怕到什麼程度呢？當我走在街上，看到老遠有狗主人牽著狗繩遛狗時，我就下意識地走到街沿旁繞開他們。有好幾次，我因為太害怕了，遇到落單的狗追我，就一路飛奔，什麼都顧不上了，一直到甩開追我的狗為止。

但是，等我從輔仁大學本科畢業之後，雖說走在上海街頭的時候，還是會稍稍有些怕狗，但不會再像之前一樣有誇張的反應。

為什麼呢？在輔仁的四年，「校狗」的陪伴讓我逐漸走出了對狗狗的恐懼，轉而主動關心它們，將它們視作生活中不可或缺的一部分。

壹、校狗在校園悠閒遊蕩

漫步輔仁大學的校園，常能見到校園道路上悠閒漫步的狗狗們。只見同學、老師們行色匆匆地在路上走過，而這些狗狗們不緊不慢地走在路上，一邊沐浴著陽光，一邊望著來來往往的人們，好不愜意。

同時，還會有熱心的同學們，帶上自己準備的狗糧，在合適的時間和場所，為狗狗們投食。狗狗們彷彿也通人性，在品嚐食物的同時，會安靜下來接受同學的愛撫。

這些狗狗有不少是被原來的主人遺棄的流浪狗。它們在無依無靠之下，來到輔仁大學，為好心的師生所收留。老師、同學們為狗狗們購買狗糧、狗籠、特製口罩（防止狗狗在漫步時咬到他人，吃飯時取下），為這些可憐的生靈提供必要的呵護。流浪的狗狗們之間彷彿也有聯絡，似乎知道輔仁大學是它們合適的庇護之地，於是來輔仁漫步的狗狗們逐漸多了起來。

漸漸地，喜歡狗狗、照顧狗狗的師生們工作也忙了起來。在2002年，愛狗的師生們自發成立了「輔大愛狗社」（FJU Doggy Club），旨在為流浪的狗狗們提供舒適、健康的生活環境。好心的師生們還會積極牽頭，為這些狗狗尋找有愛心的新主人，讓它們流浪的生活最終靠岸。

在平時，愛狗社的同學們會為狗狗打掃狗舍，帶著狗狗在校園中散步。如果狗狗身體有恙，同學們也會為狗狗們提供基本的醫療服務。為了讓狗狗們最終能有一個美好的歸宿，同學們也會定期在臉書上貼出認養信息，希冀好心人士能夠認養狗狗並負責到底，為它們尋求一個真正的家。為此，愛狗社每年會為校園中的狗狗們拍攝照片、製作掛曆，以這樣的形式呼籲校園中的大家愛護狗狗，也成為一條招募認養主人的通路。

於是，在愛狗社同學的精心呵護下，狗狗們可以在陽光下慵懶著曬著太陽，靜靜地看著校園中的人來人往，也時不時地接受同學們的友善投餵與愛撫。這些狗狗們的閒適生活，以及愛狗社一屆又一屆同學的精心照護，成為了輔仁大學的一道獨特的校園文化風景線。

貳、文學院院狗「大白」

在輔仁大學的每個學院，建築旁經常會有一些狗狗駐足其間，它們很愛和這個學院的同學打成一片，被不少同學親切地稱為「院狗」。

在我就讀本科的四年期間，一條白色的母犬「大白」是我所在的輔仁大學文學院的「院狗」，並且她忠實地陪伴了我四年的求學時光。

初見「大白」，是我大一剛剛入學的時候。誠如本文開頭所說，一段時間內，我見到「大白」就會閃躲，生怕「大白」會咬到我。

但是，我漸漸地發現，「大白」原來是一條非常溫馴的狗狗。我常看到文學院的同學會摸摸「大白」的後背，「大白」也高興地搖搖尾巴。她彷彿通人性，遇到文學院的同學們，總會開心地吐吐舌頭，賣賣萌。時而，她慵懶地躺在文學院之前的草皮上，享受閒適的午後時光，好不快哉！

所以，我逐漸鼓起了勇氣，開始與「大白」親近起來。最初的時候，我已不再刻意躲閃，但還是會保持一定的空間距離。不過，時間一長，我的膽子也大了起來，雖說我手上並沒有狗糧，不過我開始會摸摸「大白」的後背。「大白」也很享受我這樣的撫摸，我在她的臉上，似乎看到了美麗的笑容。看來，她非常喜歡我們文學院師生對她的關愛。

因為「大白」是文學院師生的「老面孔」，所以她也經常會稱為師生們平時茶餘飯後的談資之一。有的時候，我們會看到「大白」會「若有所思」地趴在文華樓（輔仁大學文學院）一樓（中文系）教室門前「聽課」，所以我們也常常調侃「大白」是一條最有文學氣質的狗狗。再如，因為我們常常看見「大白」躺在文華樓對面的草皮上，所以為課業等所累的我們，也會表達對「大白」悠閒生活的羨慕之情。

「大白」就是陪伴我們身邊的忠實朋友，她目送一屆又一屆的同學們走出校園，踏入社會。在每年「校友回娘家」的日子，我也會看到有文學院的校友摸摸「大白」，「大白」似乎也認識他們其中的一些人，會開心地搖搖尾巴，歡迎他們回母校走走看看。

就這樣，時針滴答滴答，走到了2017年8月底。在8月28號晚上，我上臉書看動態的時候，在愛狗社社團主頁上，看到了這樣一條令人傷感不已的消息：

「在這邊有一件非常遺憾的事情必須跟大家說，今天（8/28）早上約八點的時候，大白已經離開大家去當小天使了。」

這篇貼文也交待了「大白」的離世原因：原來，是因為「大白」已經年老體衰，它的骨刺突然嚴重惡化，導致它後腿癱瘓，已經無法依靠自身力量站起來。好心的同學們不忍看到這一幕，便打算將「大白」移到校園附近狗舍的獨立籠中，但是考慮到「大白」已無法獨立站立，無法適應獨立籠的生活環境，便決定將「大白」移至狗舍。不料，「大白」住進狗舍後，遭到隔壁籠狗狗的撕咬，傷情十分嚴重。待到隔日早上愛狗社的同學為「大白」換藥時，發現她已經不治離世。

在這篇文章的最後，愛狗社的同學還有心地貼出了師生為「大白」舉辦告別儀式的時間、地點，希望有時間、有愛心的輔大師生們能為「大白」送上最後一程。

我看完這條動態，不由唏噓不已，眼角泛濕，就像看到一位老朋友離世的消息一般讓人傷心。她在我畢業的時候，自己的「狗生」也走向了終點，不由讓我思忖：她是有意在這個時刻告別嗎？

在我從輔仁畢業，至政大升學之後，會常常回輔仁校園走走看看。剛開始的時候，我還會下意識地去找找「大白」，看看她的生活情況，但突然想到她已經去遙遠的天國做小天使了，不由感到心傷。她陪伴了我四年美好的輔仁校園時光，是我們最貼心、最熟悉的朋友之一。文華樓紅磚綠樹，如今再見不到「大白」搖搖尾巴的可愛模樣，怎不讓人嗟歎？

輔仁大學是一座知名的天主教大學，在天主教的教義中，「愛」毫無疑問是核心的觀念。我相信，是輔仁大學校園文化中的博愛，為這些流浪的可憐生靈提供了最溫暖的庇護。但願我們的世界，能夠時刻為「愛」所包圍，不僅僅需要善待我們身邊的每一個人，而且，我們周邊的生靈也需溫柔以待。愛狗社二十年的辛勤工作，讓輔仁校園充滿了溫情與感動，使得我們每一位學生、每一隻狗狗，都能為愛所護，茁壯成長。（《我的七年在台求學生活》之四）

（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）

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