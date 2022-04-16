近來隨著新冠病毒的變種，各國確診人數不斷攀升；加上俄烏戰爭持續難解，以及石油、糧食價格大漲等，在在給全球經濟帶來極大風險。綜合各方的報導和分析，原本期待2022年全球經濟可望從疫情緩和下逐漸復甦，現在不僅難以達成，甚至將改變全球許多經貿面貌。

在這些改變中，歸納各界的分析，全球目前面臨了四大危機，對2022年全球經濟復甦有著極大的影響，當然對台灣小型開放的經濟體更有直接的衝擊，因此政府、企業和個人都應該要有因應之道。

在四大危機中，首先是新病毒的肆虐，似乎還看不到盡頭。雖然一般認為Omicron病毒較輕，但是其傳染速度太快，在美國、英國、德國、日本各地確診人數迅速攀升，航運班次大幅縮減。雖然許多國家開始鬆綁若干措施，但還是在試驗階段，能否如願恢復至過去的正常狀態，尚有不少變數。而台灣需要擔心的是，目前疫情才正處於上升狀態，到底要如何拿捏仍在模糊中。而去年在出口、投資等基期墊高下，今年成長模式轉為民間消費驅動，因此，適度鬆綁，在防疫、經濟成長之間要如何尋求一個平衡點，才能使台灣今年的經濟成長順利保4（4％成長），考驗政府的政策和民眾的配合度。

第二個危機是通膨的威脅。美國最近公布的3月物價年增率已經來到8.5％，聯準會則早在3月已升息1碼，今年、明年還可能再升息8～9次，如每次升息1碼，則將再升息至近2.5％。另一方面，央行也在3月中旬升息1碼，並表示未來將持續升息，雖然台灣的通膨率和美國相去甚遠，但是漸進式的升息，仍然對股市、房市有相當的殺傷力，也會影響經濟的成長，不容小覷。

第三個危機是G2（美國、中國）成長的趨緩：由於中國正在進行結構轉型，包括能耗雙控、平台反壟斷，以及主動戳破房地產泡沫，各機構紛紛調降中國大陸今年的經濟成長率，由去年的8％調降至今年的5％左右。加上疫情再次肆虐，以及中國大陸的清零政策、嚴峻的封鎖，可能使中國的經濟成長率再次下修。另一方面，美國聯準會也調降今年美國成長率，由4％下修為2.8％。在G2經濟成長率同時下修，台灣應該很難置身事外。

第四大危機是地緣政治的風險：由於大國之間的博弈，包括在地理位置上的控制，資源、貿易、產業地位的控制，以及國家安全的考量等，引發不少地緣政治的衝突。例如最近俄羅斯和烏克蘭的衝突，引起歐盟的高度關切。如今台灣處於第一島鏈的戰略位置，以及半導體在全球具舉足輕重的地位，也使台海兩岸的緊張，觸動全球經濟與地緣政治的敏感神經。

俄羅斯、烏克蘭戰事的拉長，預計對全球GDP衝擊1％，對歐盟影響超過1.4％。一旦兩岸發生武裝衝突，或是中國對台灣的片面封鎖，都將衝擊到全球半導體、智慧型產業的商機，其負面影響不容小覷。目前國際上都認為兩岸也處於緊張情勢，尤其害怕兩岸擦槍走火的衝突，勢必衝擊台灣及全球經濟。雖然有分析指出，由於中國大陸亟需台灣的原物料、零組件，才有能力出口歐美，所以在短期內，因為片面封鎖台灣乃損人不利己，應不致發生，但一個中央集權的政府，主權完整的考量可能高於經濟上的成本效益，是我們必須審慎面對的。

至於在經濟情勢詭譎多變之際，我們應該有什麼樣的因應策略呢？在政府方面，目前正用各種工具來消弭通膨的預期心理，不過，如果通膨情況繼續嚴重時，政府仍應適度、連續的調升利率，以避免物價、股市、房地產的失控，以及資金的大幅流出、衝擊經濟。在兩岸關係上，政府仍應透過各種管道，維持兩岸交流，避免可能的衝突。

在企業方面，在房地產、股市的泡沫已然形成之際，企業應聚焦核心競爭力，避免過度財務槓桿。但也不可全然不投資，特別是在數位轉型、淨零碳排上的努力，因為它們是未來10年企業競爭力的關鍵。在因應通膨上，存貨應該進行更細緻的管理，尤其在長短料的調整上，雖然應該保持多一點存貨，但也應避免存貨太多，影響資金積壓、原物料與零組件價格波動的風險。

就個人的因應策略而言，民眾在對抗通膨上，可以進行若干原物料、石油、民生物資、大宗物資、農業糧食、水資源等相關股票、基金、ETF的投資，或高殖利率的金融類股投資。房地產在利率偏低的情況下，仍可能繼續上漲，但是未來面臨升息與政府打房的雙重壓力，所以最好是剛性需求，而且自備款比率不能太低，否則將面臨大幅升息的資金壓力。