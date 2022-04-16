這陣子台海附近相當熱鬧，美國航母與日本海上自衛隊聯合軍演；俄羅斯也在日本海附近繞圈子；中共情報船、驅逐艦亦頻頻出沒，四國艦隊雲集東北亞顯得相當詭譎；天空方面也沒閒著，先是美國眾議院議長裴洛西要來，行前卻突然變卦說是染疫，最後蹦出號稱｢友台六大咖」的重量級議員來台。時間安排得巧啊！一看就知是拜登玩的兩手套路，既怕得罪習近平、又不捨丟掉對台軍售。

其實在地緣關係上，最應該玩也最適合玩兩手策略的應該是台灣，馬英九時代即玩得得心應手，兩不得罪；蔡英文接位後立即變得豬羊變色，陸客沒了、換來軍機繞境；外匯沒了，還得花大筆銀子向美國購買武器。美國在阿富汗花了2兆美元，3個月全部泡湯，20年來阿富汗有向美國買武器嗎？在美國撩撥下掀起的烏俄戰爭，烏克蘭陷入水火，美國出過一個兵嗎？

既無出兵、阿、烏兩國也沒花自己一毛錢，憑什麼台灣要當冤大頭向美國買武器？如果美國捨不得丟掉台灣，自會全力保護；如果怕得罪中共不肯出兵，那我們這些錢不都白花了？用在國計民生上不是很好？

現在看來，美國才是玩兩手策略的專家。

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