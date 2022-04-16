近年來，政府尤其是親政府的媒體，很喜歡用「外交突破」來形容我國外交上的一些成果。環保署長張子敬日前以蔡總統特使身分出訪我邦交國帛琉，並以正式官銜參加由帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」，此事算不算是我國外交大突破？最近在國內引起爭議。

外交部長吳釗燮14日在立法院為此事遭到立委質疑。立委認為我國在邦交國參加官式活動，卻不能使用正式國名，不能稱作外交突破。吳部長表示：外交大突破不是我們講的，是媒體講的。但是外交部11日發布的新聞稿中，確實聲稱：這是我國參與國際海洋活動的一大突破與提升。

其實「外交突破」並沒有明確的定義或標準。端看解讀者以何種眼光視之。以我國而言，外交工作的難處，在於中共為我們設下一道防線。但如果我方藉由自己的努力，跨越了這道防線，當然可以稱做「外交突破」。

吳部長表示，「我們的海洋大會」與我國和帛琉邦交，是兩碼子事。言下之意，在我國與帛琉的雙邊關係上，我國可以用正式國名。但是在「我們的海洋大會」上，我們不能使用正式國名。過去我國參加海洋大會的情形確實如此，但此次大會主辦國為我邦交國，是我國爭取使用正式國名的大好機會。

在此次大會官網中，原先在演講者個人介紹中，確實註明張子敬自2019年擔任「中華民國（台灣）環保署長」。然而自13日開始，張子敬的介紹中，「中華民國（台灣）」已被改為「台灣」。此項改變的原委不詳，但是「中華民國」不見了確實令人扼腕。

政府或媒體，用「外交突破」來形容外交工作的成果，是一種「物以稀為貴」的現象。因為蔡總統執政以來，我國外交成績極不理想。例如連斷8個邦交國，再度被排拒於世界衛生大會之外。

相反的，如果我國外交工作捷報連連，相信國人也就不會再去計較是否有「外交突破」。

筆者剛進外交部工作時，前輩告訴我們：外交工作十分辛苦，但是外交人員自稱辛苦沒有用，要外人說外交人員辛苦才有用。同樣的道理，政府若有外交成績，其實不必自我宣揚。要能夠得到國人的肯定及稱讚，才有實質意義。

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