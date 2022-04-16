美國總統拜登派遣一個跨黨派國會代表團14日抵達台北。與以往不同的是，該代表團開門見山表示美國無意與中國衝突，也警告台灣不要挑釁大陸。這個代表團由美國聯邦參議院預算委員會資深委員葛瑞姆率領，同行的還有參院外交委員會主席梅南德茲等四位聯邦參議員與一位聯邦眾議員。他們一行6人15日拜會蔡英文總統，並與國防部長邱國正、外交部長吳釗燮舉行會談。

美國聯邦國會訪問團經常訪問台北，但一見面就警告台灣不要挑釁中國大陸卻非常罕見。即使美國總統與中國領導人舉行峰會，最多也只是說「美國不支持台獨」而已。為什麼這次美國國會跨黨派訪問團要將話說得如此之重，且不留情面？顯然，美國對蔡英文政府三不五時就挑釁大陸，並常在關鍵時刻針對美中關係「搞破壞」已經忍無可忍。

在2021年11月16日拜登與中國領導人習近平第一次視訊峰會前，蔡英文就在雙十演說中拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（新兩國論），意圖干擾美中峰會，並製造華府與北京之間的矛盾。後來，美中兩國透過密集諮商，達成「共管台獨」的共識，才暫時化解危機。

自從2月24日俄烏戰爭開打後，美國就一直從戰略角度尋求中國調整立場。3月間，拜登與習近平舉行第二次視訊峰會。雙方針對俄烏戰事與台灣問題充分交換意見，但未達成任何協議。從拜登政府的角度來看，蔡英文最近透過陸委會主委邱太三提出「兩岸相互承認主權」的議題，就是意圖在美中之間「搞破壞」，故意挑起美中矛盾。所以，拜登才派遣這個國會代表團到台北警告蔡英文政府不要成為「麻煩製造者」。

由此觀之，這個國會代表團訪問台北具有多層政治意涵。首先，不顧北京警告與反對，該代表團還是前來台北，表達「美國不會放棄台灣，否則等同放棄自由」的決心。惟在此同時，該代表團也告訴蔡英文政府，美國不希望台灣挑釁中國大陸。言下之意不啻是，美國有決心協助台灣保衛自由，但若台灣挑釁大陸，引火上身，則美國將愛莫能助。

其次，美國有自己的中國政策，該政策是根據美國的國家利益而決定走向。無論是「反中」或「和中」，都不容許第三者插手或干預。簡言之，美國可以做的事，台灣卻不一定可以做。

第三，蔡英文在接見該代表團時，表示期盼台灣能在印太戰略中扮演積極的角色。該國會訪問團在抵達我國之前已經造訪澳大利亞，並在結束台北行之後轉往東京訪問，顯示該訪問團也負有強化美國與印太地區關係的任務。但若蔡英文老是想在美中之間製造矛盾，不要說台灣無法參加印太戰略最核心的軍事聯盟，恐怕就連次要的印太經濟合作計畫都無法融入。

蔡政府原先一定以為該國會訪問團來到台北，可以好好進行大內宣，吹噓一下台美關係「堅若磐石」，沒想到卻挨一頓好氣，遭到美方嚴詞警告不要挑釁中國。看來蔡政府還得好好檢視一下一廂情願的親美政策。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）