烏克蘭戰事峰迴路轉，談判進程看來遠沒有想像那麼容易，域外勢力始終不願意事態朝向降溫的方向發展。這場戰爭的起因以及過程中呈現出來的各方動作，值得其他身陷類似地緣政治困境的地方借鑑。

也正因為這個原因，外界在關心中國對烏克蘭戰事持何態度的同時，也非常想要了解大陸是否從中汲取經驗和教訓，更明確一點，是否因此調整和補強其對台政策。不過大陸在此問題上態度謹慎，一段時期以來除了勸和促談以外並無明確表態，不過最近大陸外交部長王毅在與越南外交部長裴青山通電話時的一番言論，頗為值得一讀。

王毅首先提到，烏克蘭問題讓亞洲國家認識到「沉迷集團對抗後患無窮」，並直接點名美國試圖通過強推印太戰略製造地區緊張，挑動對抗對立。這實際上與大陸方面對烏克蘭問題「是非曲直」的認知相似，即美國和北約在烏克蘭戰事中扮演了不光彩的角色，而同樣的角色其實也出現在亞太地區，無論是台海問題還是南海問題，美國都是「拱火者」，希望通過挑動對立來破壞各相關方的團結合作。

除了點名問題根源，王毅還提出倡議，即「不能讓冷戰思維在本地區回潮，不能讓烏克蘭悲劇在身邊重演」，這番表態其實可以幫助我們理解乃至預測後續中國大陸要在南海和台海問題上的政策基調。美國在台海地區明顯加強了挑釁動作，這幾天美國參眾兩院跨黨派議員又來台訪問，引發大陸強烈抗議。

而在此前，美眾議院議長裴洛西宣布訪台，為兩岸投下震撼彈，要不是她臨時感染新冠而延遲訪台，現在兩岸恐怕又將是對立升級的局面，但裴洛西只是延遲訪台並非取消，事實上，裴洛西宣布訪台的訊息傳出之後，大陸一些網路言論就已經表現出憤怒情緒，大陸前官媒總編輯胡錫進就公開提出要在台海實施禁飛、並派大陸戰機飛越台海。儘管不一定會如此行事，但大陸勢必要採取一些動作應對，後續走勢如何，依然很難預料。大陸會否跌入「烏克蘭陷阱」，考驗大陸的戰略定力。

但台海局勢還是不同於俄烏局勢，兩岸之間沒有烏克蘭屠殺烏東地區俄裔居民的血海深仇，台灣內部的反中主要還是政治宣傳和洗腦，不像烏克蘭那樣準納粹式的排俄，換言之，留給大陸的迴旋空間遠大於俄羅斯。但相似之處在於，北約對俄羅斯的包圍，和美國通過印太戰略來包圍大陸的戰略意圖並無二致，當然，比起北約的步步進逼，美國的印太戰略還是雷聲大雨點小，而且相關國家各懷鬼胎，印度這次明確站在俄羅斯這邊，就證明美印之間只在反中問題上一致，但在其他國際議題上立場相差甚大，至於東協國家和南韓，更是盡力避免陷入其中，只剩下日本和澳洲扮演了馬前卒的角色，但其軍事行動能力又各自受限。

從這個角度看，大陸面對美國不斷升級的挑釁，還是應該認識到當前局面的相對可控性，在針對挑釁做出有限回應，避免局勢升級，管控危機才是當下首要任務。