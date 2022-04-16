美國貿易代表戴琪日前訪問新加坡，和李顯龍總理及內閣閣員晤談，交換對「印太經濟架構」的看法，再度引發國內對此議題的討論。有趣的是，對於是否要邀請台灣加入，戴琪對媒體的回應是說「還在考慮中」，引來了美國國會跨黨派的200位眾議員聯名，要求美國政府邀請台灣加入。在這個架構尚未出爐之前，台灣應該稍安勿躁，千萬不可輕率地認為它必然是個「救生圈」，也許公布後才發現原來是張「賣身契」。

所謂的「印太經濟架構」，是美國拜登總統在去年10月27日東亞峰會期間提出的新概念，他說要和合作夥伴共同探討，來制定架構的發展。當時商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，這個架構可能在今年初啟動。可是，延宕到4月初，戴琪代表才飛到新加坡和新國互動探討，顯示美國在建構這架構的過程中，一定是發現它的難度頗高，才會產生如此的延宕。因此，即便是戴琪口頭上說「很快會正式啟動」這個架構，但繼續延宕也很有可能。

依拜登總統在宣布這構想時所說，這個架構會環繞著貿易便捷化、數位經濟標準、科技、供應鏈韌性、減碳和潔淨能源、基礎設施、勞工標準，以及其他領域。由於拜登認為美國基礎設施和勞工培訓不足，目前不是新簽「自由貿易協定」（FTA）的良機，所以退出歐巴馬政府推動的《跨太平洋夥伴協定》（TPP），避免自由貿易競爭可能會傷害美國經濟；但上述拜登提及的其他FTA內涵，的確是對美國有利而應該爭取，所以就成為「印太經濟架構」候選的主要內涵。

問題是，「撤除關稅」這個FTA最重要的內涵，在「印太架構」中已經不見，而另一個由東協和中國主導的RCEP自貿協定卻已經生效，其15個成員國幾乎涵蓋了「印太架構」中意圖納入的所有國家，除了印度。比起RCEP可將經濟大餅做大、享受國際貿易必然衍生的「比較利益」利得，「印太架構」卻只是在鞏固美國「抗中」之下的國際供應鏈、保障數位資料流通等對美國有利、對其他成員可能不利，並讓夥伴國生產成本增加的勞工標準、節能減碳，不知有何誘因讓印太夥伴們樂於參與，讓貿易偏離中國轉向美國，充當美國大國博弈下的棋子？

上面所述，應是印太架構已經延宕1季，卻還停留在和夥伴國溝通階段的原因。更複雜的是，要目前和中國大陸經濟高度依賴的台灣，脫離大陸經濟來依附美國經濟，幾乎是不可能的，除非能提供台灣巨大的經濟誘因；但美國又已經定調「印太架構」沒有關稅減讓，所以根本沒有誘因可以用來吸引台灣加入，乃至於迄今對是否邀台仍在考慮之中。我們推測，即便美國國會強烈支持台灣加入，拜登政府還是會捨棄台灣，以免招來棘手的麻煩，反正蔡政府為了選舉利益，對「抗中」必然會高度配合。

然而，不管美國是否邀請我國加入「印太架構」，台灣領導層必須了解，沒有一個緊鄰巨大經濟體的小型經濟，可以在不靠身旁巨大經濟體之下，維持一個令人滿意的經濟成長。無論是加拿大或墨西哥，都高度依賴對身旁的「大象」(美國)出口，英國和愛爾蘭也必須大量仰賴對歐陸的歐盟成員體出口，才能維持其經濟發展。若加入印太架構的代價，是讓我國必須偏離中國經濟、顯著降低對大陸的出口，則台灣經濟要維持一個滿意的成長，可說是完全不可能的，甚至負成長都極可能出現。相信這是國人不願意付出的代價，也會充分反映在選票之上。

因此，別說美國極可能不會邀請台灣加入，即使是美國要邀請加入，我們也該詳細研究其內涵；只有在美方提供了足夠誘因，台灣也不會付出大幅退出中國市場的狀況，方宜考慮加入。否則，在「敵情」不明下一廂情願選擇加入，就可視為執政黨為了虛幻的台獨政治利益而「賣台」，將不會被台灣人民接受。

拜登政府的「印太經濟架構」，看起來並不容易架構－依現況，對東南亞國家難有吸引力，但若提供顯著誘因又可能衝擊年底期中選舉。且無論如何，對以資通訊業為對美出口大宗、大體已免除關稅的台灣，可能是連「雞肋」都不如的「綁架」，切勿對其抱持太多幻想為宜。（作者為華梵大學兼任特聘教授）