蔡政府推出防疫「新台灣模式」讓本土確診人數日破千例，卻仍不見「重症求清零、有效控管輕症」的政策配套，而讓疫情一瀉千里的「香港化」趨勢導致全國人心惶惶，這已顯現政府面對疫情後期在民意認同上「褒獎遞減」的消極心態，也掉入了「阿倫森效應」的防疫陷阱。

「阿倫森效應」源自心理學的專有名詞，直指個人態度隨著「褒獎遞減」轉向消極負面，受此效應影響的人，將對不喜愛的人事物顯現出負增強效果。對比蔡政府在防疫政策前後期從清零轉向共存，反映民眾對於整體防疫的滿意度下滑，加上快篩試劑、抗病毒藥物、居家隔離政策的亂象叢生，恐怕就是防疫表現每下愈況所造成的負增強現象，迫使「防疫第一」形成「負向逆轉」的染疫破口。

中央流行疫情指揮中心從4月15、16日接連兩天公布單日確診千例引發各界譁然，指揮中心為強化防疫韌性的「新台灣模式」儼然只剩消極化的報數口號，對比香港確診病例直到15日才首次低於1000例，台灣何時才能屏除「褒獎遞減」的挫折感，開始走向務實防疫的醫療策略，值得關注。

不要忽略，上周病毒攻陷總統府、行政院和立法院，蔡英文、蘇貞昌、沈榮津等官員以及立委廖國棟，都面臨居家隔離或住院治療的風險，指揮中心不斷修改居家隔離天數，似乎低估防疫擴大效應。

反觀雙北市長都在防疫破口緊急處理上有所因應，紛紛啟動居家照護的實際作為，然而輿論質疑政府對於大型集會、各式活動、婚喪喜慶等皆未禁止，如此兼顧國民正常生活與國家經濟發展，恐讓單日破千的確診人數居高不下，甚至很快就會上萬。當指揮官陳時中表示本土單日確診突破百萬都有可能，卻在現行政策上仍無法提高本土疫苗覆蓋率並有效降低境外移入病例，這樣如何抑制社區內的爆發傳染？這絕不是靠嘴巴打打「預防針」就可以做到的。

不公布足跡之後，台灣這套嚴謹的疫情追蹤調查工作將全面崩盤，國內目前總確診數已逾3萬3千多人，累積死亡也已突破854例之多，如果政府只會周而復始報告新增確診數，並將防疫口號化而毫無作為，不免讓人質疑是否放棄阻絕疫情，而讓整個國家社會自行承擔這波風險，一如歐美國家。

政府若要逐步走向與病毒共存，除了要讓全體國民與地方政府了解防疫目標，也該多花時間推動實質有效的防疫與救治措施，而非在過去既有的榮譽感與現在的挫敗感中迷失，需讓人民在防疫、學業、工作有所遵循，也與地方政府平行溝通，才能因應疫情遍地開花的情況。

「新台灣模式」切莫走向香港化趨勢，毫無配套準備，醫療量能崩潰。陳時中如果只想「躺平」防疫，一走了之，讓輿情走上阿倫森效應，那麼無論想選台北市長或桃園市長，都會面臨選民的唾棄。

（作者為新聞研究所博士班學生）