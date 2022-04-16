北京發布重磅文件，強調要建設高效規範、公平競爭、充分開放的「全國統一大市場」，輿論反應莫衷一是，甚至有人拿來和中共建政初期的「計畫經濟」相提並論。其實，大陸醞釀「統一大市場」由來已久，若能建成，不僅能以改革促進經濟持續發展，為更多中小企業和外資企業拓展空間，穩定暢通供應鏈、產業鏈，更將從根本上增強大陸經濟韌性，以應對美國發起的貿易戰、俄烏衝突、全球性通膨等來自外部的不確定風險。

行政壟斷資源回歸市場

「全國統一大市場」主要著眼在破除地方經濟壁壘。在外部突發風險不斷的情勢下，如何抵禦經濟下行壓力，確是當前大陸需要面對的棘手問題，加快建設「全國統一大市場」亦可看作因應壓力、抵禦「超預期」外部風險的重要措施。

大陸早在2015年就提出要「構建全球統一大市場旺消費促發展」，7年後終於出台頂層設計方案，顯示大陸一方面在以新增政府債券擴大投資、開工重大工程項目等中短期措施穩增長，另一方面也謀畫以改革來從根本上破解大陸經濟深層次問題。

過去40餘年大陸創造的經濟奇蹟已反覆證明，改革是經濟活力的源泉，但時至今日，深化改革已越來越困難，因為觸及的都是深水區甚至是雷區。除了世界工廠的稱號，大陸也以14億人口、4億中產而被視為擁有超大規模市場，然而大不等於強，尤其地方保護和市場分割，市場監管規則、標準和程序各自為政，加上市場壟斷和不正當競爭行為等等，皆阻礙大陸這個超大規模市場實際上本應發揮的作用，也時常被中小企業、外資企業詬病經營環境不夠公平。

以物流業為例，在上述「全國統一大市場」文件發布後，相關板塊在大陸股市表現亮眼。譬如近期上海抗疫過程中出現居民生活物資困難，其實物資本身並不缺乏，大陸其他各省市的援助物資也源源不斷，但由於不少地方政府將防疫措施簡單化，實行「一刀切」，甚至擅自阻斷或關閉高速公路等，導致貨車司機「羊入虎口」、蔬菜爛在倉庫等怪象。上述文件中「建設現代流通網絡」的各項措施如能盡快落實，不僅對暢通穩定供應鏈、產業鏈具有重要意義，也有利於物流企業進一步拓展市場空間、降低經營成本。

判斷是否重回計畫經濟

值得注意的是，該文件對破除地方保護和區域壁壘、清理廢除妨礙依法平等准入和退出的規定做法等，都有明確要求，這也就意味著以往某些由地方政府行政壟斷的資源將回歸市場，有望降低企業在生產環節和普通市民在消費環節上的成本。譬如有地方政府出於GDP或穩定就業考慮，對一些早該破產清算的國有企業「情有獨鍾」，致使資金、土地、稅費減免等大量資源投入這些實質上已無市場競爭力的企業，反而壓縮其他中小企業的生存空間。

「統一大市場」是把所有資源放在制度和監管統一的公平環境中競爭，防止地方政府弊端。對於那些「專精特新」的新興企業或中小企業來說，就可以更好地獲取資源，跨越區域限制，發展得更快更好。

多年來唯GDP論或地方稅收考慮，各地保護主義傾向嚴重，往往有各種扶持的企業或品牌，畫定或明或暗的門檻，築起利益藩籬。這些問題在經濟高速發展時被掩蓋，但當經濟面臨下行壓力，外部不確定風險陡增，企業生產經營困難時，形成統一市場的緊迫性便更加凸顯。要解決這些深層次問題，更需要清晰界定和改革地方政府的職責，適當減少其直接干預市場行為，增加其對宏觀市場的監管與調節。

這與近期大陸規範網路平台經濟發展有相似之處。一方面，人工智慧、大數據等新技術的迅速發展和廣泛滲透正不斷打破各種市場壁壘，網路平台讓中小型生產者可以採取直接與消費者交易的商業模式，也讓普通消費者受益，實現多贏；另一方面，資本無序擴張的平台經濟又可能造成新的市場壁壘，形成新的壟斷。

「統一大市場」是否重回「計畫經濟」的爭論，其實有一個簡單的判斷方法，那就是「全國統一大市場」建成之後，市場是封閉的、死板的，還是開放的、競爭的，如果是前者，毫無疑問是計畫經濟，如果是後者，大陸經濟前景可以樂觀期待。