「自由、自由，天下古今多少罪惡，假汝之名以行！」18世紀著名政治家羅蘭夫人，在法國大革命期間被濫用自由的暴徒送上斷頭台，臨刑前留下這句曠世名言。這句話將歷史上打著自由之名，卻大行栽贓誣衊、黨同伐異之實，蠻橫霸道、顛覆公平正義的邪言歪理，華麗矯飾的外衣一舉剝去！現在，我們也以沉痛的心情，將這句話送予《上報》，希望亦屬媒體同業的《上報》銘記反思。

上報敗訴仍為己開脫

2019年，《上報》誣指《中國時報》受到所謂的中國涉台系統指使，要以停刊方式抗議民進黨政府通過《反滲透法》，旺中媒體集團為捍衛名譽因此提告。本月初法院認定這是一樁「拿不出證據」的誣衊事件，判決《上報》敗訴，須負起賠償旺中媒體集團名譽之責。遺憾的是，《上報》並沒有因而感到汗顏，反而在4月15日發表社評為己身開脫。究其內容，不但顯示《上報》企圖以無的放矢、含沙射影的手法，欲將其捏造誣衊的「中國涉台系統指使」紅帽子，栽贓給旺中高階主管，更顯露《上報》在犯錯遭戳破後心虛閃躲、狡辯飾非，而且自相矛盾的窘況。

《上報》雖然引用保障言論自由的第509號釋憲文，以掩飾自己敗訴的尷尬困窘，卻有意無意地曲解了這項釋憲文的真諦，是在保障「言論自由」，而非「濫用言論的自由」，更非「栽贓誣衊的自由」。《上報》在社評中清楚表示：「的確，除非國台辦或蔡衍明，沒有人可以『確切證實』國台辦是否介入此事」，這等於直接承認其所謂的「中國涉台系統指使」是毫無證據的捏造誣衊。

更荒謬的是，《上報》在敗訴後為己辯駁的社評中還說：「作為一個與對岸政府如此『親近』的台灣媒體，在《反滲透法》通過之際，是否會與對岸政府交流未來的『自處之道』，難道不是一件可受社會公評之事？」這是多麼不負責任又可怕妄斷的推論。

我們不禁要反問，難道這就是《上報》此報導自認為最有力的根據？這到底是新聞報導的「證據」？還是《上報》所說的「可受公評」之事呢？事實歸事實、評論歸評論，而這顯然就是一件根本沒有發生的事，《上報》卻將其偽裝成「有事實的新聞」，以達成將旺中媒體集團抹紅的目的。

查無實證仍惡意發布

《上報》還引用《刑法》誹謗罪的免責概念，辯稱他們的栽贓是有「合理求證」，但《上報》的社評反而打了《上報》自己的臉，其狡稱的「合理求證」，事實上是《上報》想要以話術誘導旺中主管用來套話當證據，但旺中主管沒有任何旺中有受大陸方面指使的說詞，《上報》在明知其內容不實下，仍惡意發布標題為〈不爽反滲透法三讀 中國涉台系統爆動員《中時》停刊抗議〉的報導，以此誣衊旺中媒體集團。

易言之，《上報》的社評明白承認，他們雖有求證動作卻毫無所獲、更沒有根據，卻仍然向公眾散布足以毀損旺中媒體集團相關人等之指摘文字，已構成《刑法》第310條妨害名譽之「實質惡意」。這完全與《上報》自我美化的「言論自由」、「人民基本權利」、「追求真理」、「合理確信」…等矯飾之詞風馬牛不相及，說白了就是「沒有任何證據的誣衊」，敗訴賠償，可謂天公地道！

此外，《上報》還矯情地稱台灣不能只剩一半的新聞自由，理由是其刑事獲得不起訴，民事卻被判賠償。其實這是有關言論自由案件司法訴訟近來常見的現象，司法界與媒體本來就有很多討論，需視案件不同的性質、案情而定。但台灣絕非只有一半的新聞自由，否則《上報》如何能在沒有證據的情況下，先是發文誣衊旺中媒體集團，更在敗訴後，能再度發表為己開脫卻自相矛盾的社評呢？

《上報》的社評不斷轉移焦點在「言論與新聞自由被傷害」，但事實上，真正傷害甚至是踐踏言論與新聞自由的，正是這種利用言論與新聞為手段，卻對異己者的栽贓誣衊！旺中媒體集團對政治威權打壓新聞與言論自由的侵害，尤其感同身受，因此更特別珍惜、維護真正的新聞言論自由。呼籲《上報》高層與記者們，莫忘加入媒體捍衛正義的初衷，一旦淪落為栽贓誣衊之流，豈能心安無愧？