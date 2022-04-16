蔡政府顯然已從清零政策轉向與病毒共存，這條路或許遲早得走，只是改弦易轍的過程竟是如此倉促，既無以充足的防疫物資整備為基礎，更欠缺和地方及社會的溝通。這到底是基於科學的合理，還是政治的盤算？陳時中無論是否要參選台北市長，蔡政府都不該為了一時的選舉，搞到一將功成萬骨枯。

從歐美日韓經驗來看，台灣防疫政策終究免不了從緊縮走向開放，但要達成目標，至少有3個面向的工作必須達成。

首先是重症病床必須備妥。目前國內專責負壓隔離病床共3千餘床，空床數2千多，疫情嚴峻的北部占床率已超過一半，在指揮官陳時中喊出月底染疫恐破萬的同時，病床準備好了嗎？

其次為抗病毒藥品必須充足。目前執行共存政策最徹底的英國，其儲備用藥維持400萬份，備藥人口比例達6%；反觀國內抗病毒藥品庫存約2萬3千餘份，備藥人口比例僅約0.1%，宣稱超前部署的蔡政府，顯然還沒做好準備。

更重要的是快篩試劑必須普及。美國疫情嚴重時，隨時備妥5億劑供民眾免費篩檢；日本更是準備人口數3倍的3.5億劑，甚至連PCR都免費。反觀台灣，政府未無償發放就罷了，連民眾自費購買，價格還是官方採購價的5倍之多，高昂成本，已造成自我檢驗意願偏低。

當病床、藥品、試劑都未超前部署，政府憑什麼要民眾光著身子上戰場？難道只因2022大選將屆，所以才讓防疫政策跟著選舉走？

染疫數字的提升，並不會增加選票的數字，反而成為民怨出口。擔負防疫重責的官員，若對選舉更有興趣，此刻就該走人，別讓自己的政治前途左右了國家的防疫政策與全國老百姓的生命。