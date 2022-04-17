先父朱浩懷此次赴南京謀職，無功而返，暫返居梅縣；家中兒女又多，加以徐州兵敗，戰事南移，總統府有南移廣州之說。

時繼母慧珍夫人於民35年（1946）2月21日在梅縣分娩之十妹偉梅，托好友宋女士養育有年，慧珍夫人作主，送交宋女士推介之旅緬甸華僑張幹昌夫婦為養女，由浩公立下送養字據，言明將來成年，婚姻聽其自由。

越日，民37年（1938）12月31日，張家來二婦人，送來雞乙隻，豬肉2斤，十妹偉梅即由其抱去，時十妹偉梅近3周歲。當時我在現場，十妹在懷胞中，尚揮手和我再見，因此我相信她會回來。由此可見，浩公對眾多兒女，已無足夠之養育信心。

浩公在梅縣及平遠和親朋等商議，在這戰亂中，似無妥善之謀生辦法。至民38年（1949） 元月5日，浩公得南京、上海親友之邀，決心再赴南京一行。時已隆冬之季，即自梅縣乘車返平遠，寓家中，整理書籍，戀戀難捨；浩公尚不知此次赴南京，實為他永別神州之行。

元月7日，為浩公胞弟博懷生日，親赴墟（東石逢陰曆3、6、9日為墟日至今）買雞蛋10枚，豬肉1斤，至博懷弟家賀壽。博懷家人均驚諤不置，蓋鄉人生活勞碌，從來不記得生日之閑事；此亦浩公在家最後一次聚敘。

元月8日晨4時，搭乘商車，經江西會昌，瑞金，寧都，廣昌，金谿，鷹潭，14日自鷹潭乘火車至杭州，17日由杭州赴南京；18日晨抵南京後，即拜訪鄉親吳笠田，吳妻已離南京，稱11月杪南京各機關已開始疏散。旋訪洪蘭友，是浩公在中央黨部時同事，時為國民政府國民大會祕書長，也是CC派重要一員，告知浩公各機關正裁員疏散。再往訪陳立夫，告已離京，並無返期。

1949年中共佔領南京。（中時報系檔案照片）

1949年1月16日，蔣介石決定下野之前，往謁廣州中山陵向總理孫中山告別，當時他並不知道，日後再也沒有機會回到總理面前。（中天電視提供）

數日後，民38年（1949）元月21日，往訪鄭彥棻，鄭係順德縣人氏，時為國民黨祕書長。先讚浩公在順德縣任職表現，謂各界皆有好評。既而告蔣總統即退休，由副總統李宗仁接任，剛送蔣總統登機回奉化，南京或有戰事，以速離京為妥雲。浩公稱謝後辭出。

元月26日，到京已近十日，但見政府他遷，親友星散，在京者亦煌煌然不可終日，欲謀工作，實無可能。有二林姓友人擬赴滬小住，乃即購火車票同往，其時離陰曆年三十除夕僅差2天。火車擁擠難堪，於27日晨抵上海，即寄寓於青雲縣暨南大學宗侄桂秀宿舍處；第二日為除夕，與桂秀侄同至族弟紹仁處渡歲。

上海的情形，並不比南京好多少，親友們亦皆心中無主，行止難定。乃與梅州農業職業學校張奇英校長約定，返梅縣該校任教員。2月10日，浩公赴購票處訂購上海至汕頭秋瑾輪船票。12日往取船票時，在購票處巧遇陳果夫的機要祕書程世傑，程問浩公何往？覆告擬返鄉任教職，程對曰：陳果夫先生已赴台中，其侄陳宗熙任台中市長，據聞正物色祕書人選，協助推展市政工作，何不前往一試。

浩公聞訊，當機立斷，把赴汕頭船票退了，改購18日中興輪由上海赴台灣基隆的船票，和程世傑先生一同在民38年（1949）2月19日到達台灣，僅憑國民身分證及船票入境。次日即隨程世傑赴台中拜見陳果夫，旋即在台中市政府任祕書職務。據浩公述，入境台灣時，手上僅剩銀元6元，是我們朱家帶到台灣的僅有財產。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】