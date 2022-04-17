我在上海任律師這一段期間，國內政局動盪，正碰上駭人聽聞的宋教仁（漁父）暗殺案發生。上海地方審判廳長是黃涵之先生，地方檢察廳長，是陳英（松生），承辦檢察官是黃鎮磐（石安），被害人方面律師是金泯瀾。

金君是我的老同學（日本東京日本大學），這個人性情爽直，甚有骨氣，敢於挺身任國民黨方面律師，與當時政府對抗，甚為人稱道。陳松生、黃石安，都是日本早稻田大學學生。

宋案直接下手的凶手武士英被捕後，即有人來請我作武的辯護人，並準備為應夔丞（即應桂馨）掩護的策略，出到3萬元的公費，我拒絕了。後來改請留美的楊景斌律師擔任，楊以後頗受輿論指摘，同輩訕笑，聽說報酬才5千元。

我雖在野，但當時法界有什麼法律上疑難的問題，往往以私人交誼關係，來找我研究。黃石安是我的老世交，尤其誼兼師友，一天同陳松生來商量宋案問題。我說，我不覺有問題。他們說，這話怎講。我說，你們已經偵訊過幾次，又搜集過許多證據，當然案情明若觀火。依法辦理，有什麼問題。譬如說，「甲」殺了「乙」，「甲」供出受「丙」的賄買，又依查出書證，知道「丁」有指使「丙」的嫌疑，並且「丁」是受「戊」的教唆，更發見「己」有全案造意的嫌疑，有人證，有書證，「甲」（武士英）已在押，「丙」（應桂馨）已拘傳，其他的「丁」（洪述祖）已在逃，惟「戊」（趙秉鈞）尚未作若何處理，「己」（袁世凱）更未談到，若不是本案，而是尋常案件，是不是應該傳案訊究。

他們說，當然。我說，我們做法官的，應該只看見是被告甲、乙、丙、丁，不應看見是張三、李四，這就叫做對事不對人呀。黃說：「你的話不錯，但是教唆犯趙秉鈞（袁世凱親信、國務總理）遠在北京，如何辦呢？」我說：「將傳票移請該管地方檢察廳依法傳喚好了。」他說：「他不送呢？」我說：「飭傳是我們的事，協助是他的事，他要不執行，再依決移催呈催好了。」

後來黃先生，也主張依法處理，才有票傳趙秉鈞的事。這在古代同外國，並不算一回事，但在那個時侯，不能說不是大膽的作法，各方面的威嚇恫喝，可想而知。且其時，袁世凱聲勢顯赫，爪牙密布，黃金於前，白刃於後，手段毒辣，人所共知。可是黃廳長從中主持，陳、黃兩人一切不顧，以後究竟一干被告如武士英、應桂馨、洪述祖都明正典刑，趙秉鈞、袁世凱身被天誅，總算無漏網，想來宋先生也可以瞑目了。

註：作者謝鑄陳（1883－1960），原名謝健，晚年又字竹岑。青年時抱持著救國的信念，以法律為劍，掃除世間不平事，歷任司法官、律師、檢察官等職。

【未完待續】