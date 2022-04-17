和幾個朋友坐在一起聊天，不由聊到台灣商人，我們幾乎異口同聲：台灣人很精明。

我們都曾在台灣合資企業工作過，與台灣老闆有過接觸，因此對來自寶島的商人，多少有些瞭解。

小曹曾在一家配件公司，是生產間的一個小組長。他說每週台灣老闆都會下到車間巡視，那個老闆穿的很樸素，操著一口流利的普通話，完全看不出他是來自台灣。小曹說，台灣老闆有時候還親自試試操作鍵，那個仔細，簡直就是精明的代表。

「不得不說，有老闆的巡視，工人們做的更認真了，車間幾乎沒出過事故。」小曹蠻敬佩的總結。

接著，小章也談到了與台灣老闆的交往。他以前任職於貿易公司，接觸的幾乎都是大陸以外的客商，其中以台灣商人居多。他說台灣商人很會計算，可以將一個產品的一分一毫計算的清楚明白，討價還價也是相當厲害的。小章說他們都那麼富有了，還那麼斤斤計較，所以有時候真讓人費解。不過，也足可見他們做生意的精明了。

「精明個屁！」輪到小何，他無不抱怨的說。「台灣老闆剋扣了我們職工的獎金呢，這樣的精明，就是搜刮人民血汗的黃世仁。」

小何現在在福建某汽車公司任職，他們那個部門，由於沒完成銷售任務，被老闆扣了獎金。小何因此認為台灣老闆的精明是變相的小氣，心胸狹窄，喜歡抓人把柄。

我們都笑小何偷懶，若是他們那個部門的人齊心協力，定然可以完成任務，獎金自然就不會落空。因為在任何一個企業，都不允許員工怠惰和不團結。

「你們說的雖然有道理，但本人在公司好歹是老員工了，一個小頭目，叫我怎樣樹立形象呢？」小何辯解。

我們便紛紛給小何出主意，小何半信半疑，還是接受了，打算安下心來繼續工作。

「對了，你呢？」朋友們一起看向我，只有我沒有表達觀點。

我笑了笑，說你們都已經替我證明了。其實我與台灣人接觸不多，有件小事讓我特別有印象。

那次我到一家台灣合資企業去聯繫業務，不巧負責人不在，是一位高管接待的我，他讓我先將產品做個介紹，做完介紹，他沒任何表示，只讓我留下聯繫方式。不久後便接到那家公司的訂單。當我再次去接洽的時候，方才知道上次接待我的不是高官，正是該公司的一名副總，來自台灣高雄的商人。

我想，台灣人除了精明，還有平易近人，和善可親等良好品質。（羅奇）

（本文來源：兩岸青年公眾號）