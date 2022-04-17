俄烏戰爭，成為世界矚目焦點，超過一個半月多的時間，仍然沒有停火的跡象。隨著歐美國家對俄羅斯，層面愈來愈廣、力道愈來愈強的制裁，歐洲國家能源短缺，通膨加劇的局面，一時之間，還看不到盡頭。其間，土耳其總統艾爾段和以色列總理班奈特，並曾介入調停。

去年下半年以來，土耳其里拉大幅貶值，形成經濟成長率9％，貨幣貶值八成；物價愈來愈高，土耳其央行卻一直降息。就算處於這樣的經濟困境，土耳其做為歐盟不得其門而入、卻是北約組織的軍事強國，仍然成為俄羅斯和烏克蘭會談的東道主，艾爾段總統和俄羅斯普丁總統類似的政治背景，當是主要的原因。2014年以前是議會內閣制，總統（任期七年）由國會間接選舉，改制成為總統制、任期五年以來，再經歷2017年的憲法公投，重新起算總統任期的艾爾段，明年將再次面對大選的沈重壓力。政治強人和修憲、修憲公投、主導議會制改為總統制，本世紀以來的政治之路，與普丁總統有同工異曲之妙。

俄烏戰爭剛爆發的時候，以色列總理班奈特就曾經前往基輔，烏克蘭總統澤倫斯基曾經表達願意和普丁總統，於耶路撒冷會談的提議。以色列和俄羅斯的淵源很深，俄羅斯猶太人位居三大主要的族群。1948年建國後，除了在地居住與中東地區的猶太人以外，1970年代時期的以色列，大約一半來自歐洲各國，另一半則是來自中東。1980年代後期，上百萬來自蘇聯的猶太人，在1999年創立「以色列是我們家園」、右派的政黨，支持民族主義的政策，重視俄語族群的利益。全盛時期，曾經在2009年拿到12％的全國選票，以及120個其中的15個國會議員席次（目前則是7席）。該政黨的領導人，出身於前蘇聯的莫爾多瓦，當過以色列的外交部長，甚至被外界稱為俄羅斯普丁時代的政治人物。

不幸的是，無論是艾爾段總統面對的經濟困頓現況，或是4月6日班奈特總理所屬政黨有議員退出多黨聯合政府，所面臨失去國會多數席次的窘境，都可能有心無力，使得俄烏的和談蒙上陰影。

3月28日到29日期間，俄烏代表在土耳其的談判結果，因為4月初的新情勢，而全然被翻轉。首先，政治與軍事影響力無遠弗屆的美國，以及戰略轉進、再開闢能源供應戰場的俄羅斯，兩強對峙的形勢，短期間成為定局。其次，追求穩定，希望與俄羅斯維持良好的關係，匈牙利（歐盟與北約成員）和塞爾維亞（兩者都不是）的執政黨，在4月3日，雙雙高票當選連任過關。再者，由於俄軍逐漸撤出基輔，市郊的布查鎮慘劇被各國媒體大幅報導之後，歐盟執委會主席馮德萊恩，前往基輔市郊布查鎮進行視查，提出可以加入歐盟的邀請；而且，英國首相強生突如其來的造訪基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基舉行記者會，並肩走在基輔街頭，提供1億英鎊的坦克飛彈。最後，在4月7日，G7、歐盟、以及北約的外長特別會議，邀請烏克蘭外長出席；波蘭表示，北約可以部署核武，北歐的芬蘭和瑞典兩個中立國，也表達希望加入北約的意願。

在戰事方興未艾之際，回顧土耳其和以色列居間調解的失敗，即便基於交戰的俄烏雙方和兩國各有淵源的信任關係，真正影響最後結果的，還是：聯合行動能量（capacity for joint action）的不足。簡言之，只要北約國家，尤其是美國和英國，持續為烏克蘭提供源源不絕的武器，戰事就會延續下去。

分析其原因，包括其一，交戰雙方的談判底線到底如何確定，在初期，俄羅斯的底線，有普丁總統的拍板定案。但由於涉及國家主權和領土完整，烏克蘭接受停戰的底線，則隨著政治動態的演變，以及歐美國家的金融與其他各種制裁，而屢屢改弦更張。其二，戰事延宕愈久，俄羅斯投入戰場的資源和兵員死傷與經濟社會形勢之代價，也愈來愈大；也因此，戰事曠日費時，則俄羅斯要不要撤兵，如何撤兵，其底線就會愈來愈高。而到了現階段，只要武器供應源源不絕，烏克蘭人民就不會束手就擒，戰事就難以喊停。而當死傷人數愈多，烏克蘭政府就更難走上談判桌，交戰雙方就愈遠離停戰媾和。

開戰容易，停戰難。難在擁有各自利益目標的國家，有誘因介入交戰國家；而且，和平，有時候也需要有軍事力量做為基礎。土耳其（北約成員，但非歐盟國家）和以色列做為「區域外的局內人」，各有各的重大政經課題，必須進行危機處理；因此，調停失敗，其來有自。戰事未來的發展，人命關天，牽涉到歐洲地緣政治版圖的解構與重構，此時此刻，國際調停需要的是，更強而有力「區域外的局外人」，後續發展值得更進一步的觀察。