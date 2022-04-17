隨著全台確診數不斷創新高，疫情指揮中心指揮官陳時中防疫練肖話，徹底觸動民眾的憂心。陳時中防疫走鐘暴露選舉之心，搞得全台路人皆知。

民眾嚴重質疑陳時中佛系式防疫，面對來勢洶洶的全球變異Omicron病毒危害，拿不出具體有力保證，不能總是政治練肖話，到時候出事拍拍屁股甩鍋卸責走人。南韓宣布未來解封降級、放寬管制，陳時中竟表示南韓經過約兩個月痛苦時期，染疫率非常高，如今開放，台灣也可能跟進。

一句台灣也可能跟進南韓來解封，難道陳時中對每日確診數已經無感？韓國65歲以上老人打完第三劑疫苗的比例將近9成，也拿到60多萬份的輝瑞新冠口服藥Paxlovid，卻可以看見南韓確診死亡統計數據破萬。陳時中怎能夠避重就輕，選擇性掩飾說明防疫重要資訊，這會不會造成民眾錯誤防疫觀念？

新台灣模式如何面對台灣高齡化的人口結構染疫風險？民眾真的能接受每日確診死亡人數失控的後果？陳時中不能自己防疫走鐘，就要拿長者生命健康來與死神對賭。

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