中共若攻打台灣，美國是否會出兵援台？這是很多人都想問的問題，而答案永遠莫衷一是。做春秋大夢的人認為美國絕對會出兵，不為了西太平洋防線，也會為了台灣的護國神山｢台積電｣；而反對者認為，阿富汗、烏克蘭的例子在眼前，美國不可能把血灑在別人的土地上。現在，來台訪問的美國｢六巨頭｣之一的參議員格瑞姆（Lindsey Graham）給了答案。

格瑞姆說，如果回到二戰前的1930年代，他希望美國能早點抵抗希特勒；對待中共問題上，美國不希望爭端，但會為了捍衛自己的價值而戰。他還說，如果美國拋棄台灣，未來誰還會想當美國的盟友？

話說得鏗鏘有力，但美國出賣盟友的例子太多了，越南、庫德族、伊朗、敘利亞、阿富汗……不說了，中美斷交前一天晚上還把蔣經國氣得半死，他對美國駐華大使安克志說，｢中美兩國是兩次大戰的盟友，怎麼說翻臉就翻臉，還不准我們馬上說出去，是可忍孰不可忍｣？

格瑞姆說了等於白說，美國的確會戰，會為美國自己的價值而戰，而不是為了台灣。這句話對美國仍抱希望的人不啻醍醐灌頂。

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