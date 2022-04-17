1►

俄烏衝突讓美國如願以償

俄烏衝突是俄羅斯對美國和北約無節制的戰略擴張致使其國家安全受到威脅的一次總反擊：表面上，這是俄烏之間的一場軍事衝突，美國和北約沒有正式有成建制的軍事參與；實際上，美西方向烏提供了軍事衛星情報，武器裝備和指揮系統以及幾十億的經濟援助等。戰場之外，美西方對俄羅斯進行全面絞殺：凍結俄羅斯銀行的海外資金、切斷能源的運輸通道、利用黑客攻擊並控制輿論平台等。這是冷戰結束30年後美國霸權體系遏制他國的一次完整演練。

美國芝加哥大學教授約翰·米爾斯海默在近期發表的文章中指出，美國如要阻止這場俄烏衝突5分鐘就夠了，「只要承諾不讓烏克蘭加入北約」。然而，美國的目的是鞏固其全球霸權地位，在歐洲的計劃與行動是一箭多雕的：實現「弱俄-打斷歐俄經濟合作與構建和平框架進程」，「困歐-削弱歐元和歐盟」和讓美國的軍工復合體獲利。這場衝突讓美國如願以償，是美國「離岸平衡」戰略的又一次「經典再現」。

美國贏得冷戰，曾被視為「歷史的終結」。冷戰後，美俄實力相差很大，不少西方戰略家也早對北約東擴的災難性後果發出預警。喬治·凱南在1998年表示，北約東擴是一場「新冷戰」的開端。季辛吉2014年指出，烏克蘭要生存和繁榮，絕不能成為任何一方對抗另一方的前哨，可惜沒人聽進去。

冷戰結束後，美國在歐洲播撒的動盪種子已經成熟，資本利益集團通過軍工復合體和金融霸權，正源源不斷地割歐洲「韭菜」。美國在烏克蘭搞「顏色革命」，讓烏克蘭扮演美西方代理人的角色，最終的輸家是烏克蘭人民。在持續月餘的衝突中，數百萬烏克蘭難民流離失所湧向西歐各國。俄烏衝突是冷戰結束以來歐洲最嚴重的動盪，將深刻影響全球地緣政治格局與國際經濟走勢，乃至重塑世界秩序。

2►

從歐亞大陸到亞歐大陸

儘管亞洲和歐洲在陸地上是接壤的，但在英文中只有「Eurasia（歐亞大陸）」這個單詞，談及亞歐大陸只能用詞組「Asia and Europe」。這說明在歷史上，歐洲人是把自己擺在亞洲前面的；加上歐洲比其他地區都更早地進入了工業時代，所以，世界對歐洲還是充滿嚮往的。

俄歐間最大的經貿聯繫就是油氣貿易，歐盟40%的天然氣進口來自俄國，這是價格昂貴的美國液化天然氣所無法替代的。眼下，烏克蘭危機仍在持續，長期維繫俄歐關係的能源紐帶急速弱化和扭曲，勢必將俄歐越推越遠，失去能源供給的歐洲勢必會導致工業化的衰退。歐亞大陸的重心將由歐洲向亞洲轉移，未來「歐亞大陸」的說法會更多的被「亞歐大陸」的說法替代。

俄羅斯將脫歐入亞：冷戰後，繼承蘇聯大國地位的俄羅斯，也曾嘗試走近西方。經濟上，20世紀90年代初期，俄羅斯甚至全盤接受了美國經濟學家兜售的「休克療法」，以至於兩年時間裡國家GDP蒸發了一半，經濟體量縮至美國的1/10；安全上，俄羅斯尋求與北約建立平等夥伴關係，但北約的回應則是違背承諾的五輪東擴。烏克蘭危機不解決，歐洲的「潰瘍」就一天不能癒合，俄歐關係就一天不能修復，俄羅斯就得永遠面對惡劣的外部環境。

實際上，美國總統老布希、英國首相柴契爾夫人、聯邦德國總理科爾等西方大國領導人均在不同場合反覆保證「北約不會向東擴張一英吋」。然而，美西方沒有信守承諾。從1993年開始，俄羅斯就持續對北約東擴的趨勢提出抗議和反對，這幾乎構成了30年來俄美緊張關係的底層架構。從1999年開始，北約正式開始第一輪東擴，到2020年接收北馬其頓加入，21年間，北約成員國數量擴充了近一倍，在地緣上構築了長達3000公里的對俄戰略對抗前線。2002年，美英不顧普京反對，執意邀請波羅的海三國等7個東歐國家加入北約時，俄羅斯逐漸失去了對西方的信任。

不管烏克蘭戰爭要進行多久，俄羅斯未來的重心勢必會向亞洲轉移，積極融入亞洲經濟圈，逐漸實現「脫歐入亞」：在中亞問題上與中國妥協；在中印關係協調上發揮重大作用；在震懾日本上協助中國；在解放台灣這個問題上支持中國。

從中東到西亞：冷戰結束後，美國直接或間接地在大中東地區持續製造動盪，戰火從伊拉克、利比亞延燒到敘利亞、也門，迫使一些中東國家不得不高價採購大批美國武器。中東形勢越不穩，美國軍工企業的訂單就越多。如今，這一幕又在歐洲上演。這一切都讓中東的國家看在眼裡，烏克蘭戰爭讓美國短期獲得了小利，長期卻失去了別國對他的信任。白宮曾在戰爭爆發後試圖安排拜登總統與沙特和阿聯酋國領導人之間通話，但沒有成功；也曾希望中東產油國增加產量以降低油價，換來的是沙特強調遵守「歐佩克+」協議；這一切都證明華盛頓在海灣地區的盟友正在一個美國不再是唯一超級大國的世界裡追求自己的利益。

據美媒報導，沙特與中國就人民幣計價的石油合同進行的談判已經進行了六年，3月份卻加速了談判進程。據中國海關總署2021年的數據，沙特是中國第一大原油供應國，每天銷售176萬桶（約占沙特石油出口的25%以上），如果以人民幣計價，將提升中國貨幣的地位。沙特還考慮將人民幣計價的期貨合約，即「石油元 (Petroyuan)」納入沙特石油公司（Aramco）的計價模式。

此舉將削弱美元在全球石油市場的主導地位，並標誌著世界第一大原油出口國再次向亞洲轉向。儘管中東是個人文概念（西亞+阿富汗+埃及+土耳其歐洲部分），西亞是個地理名詞，但是傳統意義上的中東國家-沙特的轉變具有風向標的意義，烏克蘭戰爭會讓包括沙特在內的絕大部分的中東國家轉向亞洲，從而回歸為西亞國家更多地融入亞洲事務。

南亞印度：印度近年來致力於擴展區域影響力，將中國視為主要威脅，積極參與美國主導的同盟。但相對於美國傳統盟友，印度外交的自主性和政治投機性較強，是大國博弈中的關鍵因素。自從2020年6月中國和印度軍隊發生邊界衝突以來，中印關係始終僵持著，中國國務委員兼外交部長王毅3月抵達印度首都新德里與印度外長蘇傑生會面後表示，希望兩國「為區域和世界的和平與穩定共同努力」。

相信中國的善意印度能理解，在可以預見的未來內，印度不在邊境問題上繼續主動挑釁中國是非常有可能的。美國牽頭組織的「四方安全對話」（Quad）聯盟，如果缺失了印度，將名存實亡。俄烏衝突中印度不譴責俄羅斯的的態度讓美國很不滿意，但是，印度考慮到與俄羅斯的傳統關係以及自身發展的需要，維護一個安全的亞洲是符合其利益的，畢竟印度也是一個有著13億人口的國家。中方歡迎印度發展振興，支持印在國際事務中發揮更重要作用。中方不追求所謂「單極亞洲」，尊重印度在地區的傳統作用；願在南亞地區探索「中印+」合作，構建良性互動模式，實現更高水平、更大範圍的互利共贏。

3►

中國的立場和擔當以及國際現狀

俄烏衝突發生一個多月來，俄烏兩國各層級在國際努力下進行了多輪接觸和談判，但無論是哪一輪俄烏會談，美國對這些會談均持消極態度；拜登訪問歐洲時更公開宣稱，普京不應繼續執政，繼續給戰爭拱火。美國政府和媒體屢屢發聲質疑中俄戰略夥伴關係，散佈「中國坐收漁利」「中國早已知曉衝突會發生」「中國支持俄羅斯發起『特別軍事行動』」等虛假信息，企圖趁亂誤導輿論，強行把中國劃分到並不存在的「敵對陣營」，抹黑中國的國際形象受損。中國有句成語「項莊舞劍，意在沛公」，中國很清楚美國拱火俄烏衝突背後的企圖。對於無端指責和猜忌，中國會堅決反對；對於脅迫和施壓，中國絕不會接受。

中國認為，不斷升級的制裁不僅無助於緩和局勢，相反只會加深裂痕，給疫情中的世界帶來更多新的問題。4月1日晚，國家主席在北京以視頻方式會見歐理會主席米歇爾和歐盟主席馮德萊恩時，提出要堅持勸和促談、防止出現更大規模人道主義危機、構建歐洲和亞歐大陸持久和平、防止局部衝突擴大化等四點意見。中國有句古話，「解鈴還須繫鈴人」，中方的立場正是世界上大多數國家的期望和選擇：堅持從事情本身的是非曲直出發，不輕信衝突的製造者，更不跟隨衝突的製造者。唯有國際社會共同努力，推動烏克蘭危機盡快得到政治解決，歐洲與世界的和平才有機會實現。

然而，美國繼續把北約作為其推行霸權的工具，以落後於時代的軍事結盟等集體安全理念追求「絕對安全狀態」，壓縮他國安全空間，把一方「安全」建立在另一方「不安全」的基礎之上，這種零和博弈冷戰思是不可持續的，美國既是在冒險也是在投機。目前的國際現狀可以說已經打破了美國單極霸權的局面，正朝著多極化發展：

歐盟方向：歐洲既不想徹底與俄羅斯決裂，又不想得罪美國，只能眼看這戰火在歐洲蔓延卻束手無策。美國很清楚，烏克蘭不會贏，因此拜登一再強調，美國不會出兵烏克蘭。不出兵還能暫保美軍的顏面；一旦出兵，美軍也不見得會贏；那樣的話，美軍的神話就會被戳破，美國的信譽更會一敗塗地。

俄羅斯方向：俄羅斯是核大國，美國清楚熱戰打不起，只能在非軍事領域發起冷戰之後均絕無僅有的極限制裁。這一輪規模罕見的制裁也已招致俄羅斯「盧布購氣」的嚴厲反制。制裁複製裁，危害和毒化的是歐洲安全形勢和經濟前景：如果俄羅斯輸了戰爭，將倒退30年，如果俄羅斯贏了，俄歐關係也回不去了。

亞洲盟友：日韓嚴格意義上來說都是美國的准殖民地國家，拜登上台推行「價值觀外交」，鼓勵他們「親美遠中」，由於日韓兩國都面臨著非常嚴重的內政問題，日韓都缺乏對美國政治影響的抵抗力。只要美國在幕後影響他們的選舉，讓中國鬧心是可以實現的。

台灣主動挑釁的可能性：在俄烏衝突之際，美國準備對台幹兩件事：4月5日宣佈已批准向台灣出售總額為9500萬美元的軍事技術及相關設備；美國國會眾議院議長裴洛西計劃於4月10日訪台（後因染疫未成行）。對上述兩個信號，蔡英文已經明確表態，台灣可能對大陸打響「第一槍」。所以，中國必須提前做好武統準備。

4►

百年大變局和破局之道

美國及北約用了約30年的時間，給歐洲留下了一個近乎中東地區一樣難解的地緣政治僵局。美國希望通過俄烏戰爭激化俄羅斯與歐盟的尖銳對立，歐盟迫於安全需要不得不在北約有求於美國：求白宮保護歐洲對付俄羅斯，這樣美國就能在政治上、軍事上通過北約控制歐盟。

自川普政府時期以來，中美矛盾上升，激進的反華政客在台海等敏感問題上挑釁中國政治紅線，極大威脅區域穩定。儘管拜登政府意圖管控中美博弈烈度，主張中美在競爭中共存，但拜登缺乏對國內強硬派的掌控力，中美關係失控的風險較高。美國針對中國打「台灣牌」的邏輯在俄烏戰爭爆發後已經發生了根本性改變。過去，美國是希望兩岸和平維持現狀，因為美國沒有做好與中國在第一島鏈硬碰硬的準備，現在則不同了，中美關係的性質已經發生改變了，中美的國家利益和意識形態以及社會制度各個方面都存在著分歧，中美關係的政治基礎已經動搖了，雙邊關係上的競爭關係已經不可逆；美國現在的戰略目標是推動新冷戰，挑起俄烏戰爭目的在此，未來挑起兩岸的軍事衝突目的也在此。

以烏治俄、以俄壓歐，美國對俄羅斯的步步緊逼讓中俄不得不越來越靠近，然而，蓄謀已久的俄烏戰爭卻最終導致新的三角格局（美英，中俄和歐盟）和兩種秩序（中美）逐漸形成，這應驗了習近平主席關於百年未有之大變局的研判。但是，美國並沒有在中美對抗中有十足勝利的把握，因此，戲劇性的事件在未來還會頻頻發生，舉例來說，幾日前媒體還放風說佩羅西要帶人去台灣，然後在即將出發之前，她又突然陽性了，如果假定她是借坡下驢，藉機試探中國反應，再做後續打算也不為過。

中國也是唯一現存的自源系文明大國，面對中國的復興，美國也常常是無可奈何。所以，美國也在做兩手準備：如果美國想要的新冷戰成功了，在控制力足夠的情況下，就會挑起中國內戰，然後再施壓整個西方像制裁俄羅斯那樣制裁中國。在這個過程中，台灣當局當然就會和烏克蘭一樣，成了美國發起新冷戰的炮灰。如果俄烏衝突不如預期，美國就會準備有條件地與中國合作，尤其是在多邊和地區問題上，包括氣候變暖，公共衛生，網路安全，防恐等等。

中國沒有意願另起爐灶。近年來，中國堅持在全球治理方面承擔更大責任，積極的姿態迫使西方不得不做出回應，這對全球治理而言是好現象：例如美國提出「重建更美好世界」倡議以對抗「一帶一路」，「四國同盟」提出自己的疫苗分配方案以對抗中國疫苗援助等。中國客觀上促使西方在全球治理領域維持一定投入，中國提出了「人類命運共同體」等新理念，推行「一帶一路」倡議，推動建立亞投行等國際合作組織，這些舉措對現存的機制和運作都是一種補充。中國的破局之道在於，不管美國使什麼花招，一方面統籌國家發展與外交戰略的佈局，穩固中國與世界的協同演進關係；另一方面，推動建設社會主義現代化國家的進程不動搖。【作者為美國華盛頓大學（西雅圖）獨立學者】

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※