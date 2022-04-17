兒童沒打疫苗，李秉穎曝表示曝死亡率達萬分之一。（圖／示意圖，記者黃子明攝影）

14日指揮中心記者會上討論到12歲以下兒童是否接種新冠疫苗的議題，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎堅定主張，兒童接種利大於弊，他宣稱根據資料，成人與兒童接種mRNA新冠疫苗，出現嚴重不良反應的機率約百萬分之十(也就是十萬分之一、萬分之0.1)，比兒童確診新冠肺炎的致死率萬分之一還低。

但果真如此嗎？根據疾管署官網的統計資料，截至4月14日國內共有4906起在接種mRNA新冠疫苗(包括莫德納和BNT)後出現的嚴重不良事件。然而同樣的，截至4月14日為止，包括第一劑、第二劑、基礎加強劑和追加劑，國內至今共已接種mRNA新冠疫苗3317萬5790人次，換算起來，出現嚴重不良反應的機率高達百萬分之147(即十萬分之14.7，也就是萬分之1.47)，是李秉穎說的機率的十倍之多，甚至還比兒童確診新冠肺炎的致死率略高一點。

所以李秉穎說的數字是哪來的？由於他說的數字包括兒童接種後的統計，我國又尚未施打，所以只可能是根據外國的統計資料，問題是各國人種不盡相同，以血栓為例，西方人種發生血栓機率比黃種人多出5至10倍，所以評估時當然更應該看我國自己的統計更準確，李秉穎刻意用外國較低的數字，根本就是睜眼說瞎話。

至於李秉穎為何會這樣做？指揮中心15日表示，這週日就會由食藥署邀集專家討論是否讓莫德納疫苗取得5-12歲的EUA（緊急授權），很顯然將藉由擴大疫苗施打對象，近一步推動與病毒共存的政策。

然而任何政策都應基於科學實證來決策，不可為政治服務，刻意忽略本國的統計數字不採納，引用外國低了十倍的數字來護航，這不是科學，是政治，倘若屆時有兒童因為接種新冠疫苗出事了，陳時中、李秉穎要賠嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※