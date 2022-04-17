15日上午退役中將高安國、「拔蔡總部司令」盧朝財、愛國同心會等統派人士到了外交部去抗議，引起全台人民關注，原因是美國官員又來台訪問了！

美國官員近期頻頻訪台，上個月前國務卿蓬佩奧剛來，而眾議院議長裴洛西本來本月10號要到台灣，可是因為她染疫了，不能來台，共和黨首席議員外號「恐怖分子」的葛瑞姆又率領「六大咖」訪問蔡英文、吳釗燮、邱國正等等。葛瑞姆是誰呢？就是前不久曾公開號召俄羅斯人民暗殺普丁的美國議員，而被外界封上「恐怖分子」的外號。

15日上午會見蔡英文，參議員葛瑞姆致詞時表示，若放棄台灣，就等於放棄自由、民主及自由貿易，這對全人類都是非常重大的遺憾，美國人民也非常瞭解台灣對美國有多重要。參議員孟南德茲則透露中國已向他們表達此行的不滿，但他們沒有因此退縮，要堅定支持對台灣的承諾。葛瑞姆滿口自由民主，自己卻鼓動別人用暴力手段對付普丁，想想這不是恐怖分子，什麼才是恐怖分子呢？

針對此，國台辦發言人馬曉光說，一段時間來，美國政府、國會在台灣問題上屢屢挑釁，變本加厲打台灣牌，企圖以台制華、阻撓中國完全統一和中華民族復興進程。我們敦促美國政府用實際行動來兌現不支持台獨的承諾，而不是說一套做一套。

前不久拜登跟習近平的視訊會議上重申「四不一無意」。即不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突。其實，種種現象顯示，美國完全是說一套做一套，滿口謊言，台灣人民也不是傻子。

近日的台灣從來沒有這麼熱鬧過，這麼多的官員紛至沓來的訪台，前不久瑞典的議員也來到台灣。這些官員看起來是肯定台灣，為台灣加油。最可惡的是拜登口口聲聲要台灣自己保護自己，還願意借錢給台灣去買美國的武器。一樁樁、一件件，還要賣武器給台灣，大家都心知肚明他們來刺激中國大陸，壯大台獨的聲量。換言之，跟大陸的衝突也就會越來越高了。看來美國是要把台灣拖下水了。

台灣有一些公正的媒體也形容台灣有致命的吸引力，正在吸引美國在東亞開闢一個大戰場，比烏俄更大的戰場，而且美國智庫近日曝光，美國製造俄烏之戰，削弱俄國勢力，同樣地也正製造台海事端，削弱崛起的中國。

我們台灣同胞應該想想，台灣絕對不應該只有現在備戰一條路的選擇，不斷聽從美國指令，買武器、徵兵等等，只會把自己推向烏克蘭一般的慘況。反之，我們2300萬人應該審慎思考「抗中保台」已完全失靈，我們還心存幻想嗎？

我們更希望過去曾經是台獨的呂秀蓮、葉耀鵬、許信良等有良心的朋友們，共同思考不但不能被美國牽著鼻子走入險境，反之，我們應該走自己的路。想想，如何讓台灣人民過著平靜安寧，幸福美滿、長治久安的生活，才是我們唯一的選項。（作者為前立法委員）

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