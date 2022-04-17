立法院正在審查最高檢察署檢察總長提名人邢泰釗的人事案，邢泰釗帶了把木尺表示不忘初心，強調偵查獨立不受外界影響是檢察官天職，還說要成立「跨級跨轄」聯繫平台為冤案平反。只是刑事冤案平反都已不易，牽扯政治的冤案恐怕就不是拿把木尺、設個平台，就真能做到「我心如秤」。

現任檢察總長江惠民，4年前以替殺警案死囚鄭性澤平反獲得蔡總統青睞提名，江上任後也呼籲檢察官應勇於面對冤案，這幾年偶見案件平反，行事作風低調的他，不像以往幾任檢察總長顏大和、黃世銘、陳聰明等人出風頭，甚至不如將要接棒的邢泰釗有名氣。

邢泰釗行動力強、點子多，在北檢時常帶著手下辦案，是個辦案型的檢察長，接掌高檢署後，更是將工作聚焦在國安、資安。但另方面邢爭議也不少，邢在北檢重啟三中案起訴馬英九、偵辦國安私菸案卻雷聲大雨點小，向心案更辦得莫名奇妙，被法院打臉，讓他官運亨通背後的「政治顏色」受到質疑和關注。

尤其邢在立院被藍委問及，高院若判扁案無罪，檢方是否上訴？邢稱屆時由高檢署檢察官決定；但對於馬英九，邢卻說偵辦有絕對正當性，甚至被問到為何三中案一審判決無罪，邢連判決都還沒看到就說要上訴？邢卻說，那是北檢上訴。邢對扁案的回答，似乎枉顧檢察一體原則，難怪藍委質疑「辦扁辦馬不一樣」。

兩任總長都喊出要為冤案平反，邢泰釗也允諾未來當總長要建立冤案救濟平台，但對仍在審理中的扁案和馬英九案，邢泰釗的態度讓人憂心他是否能如木尺般拿捏準確。既然邢泰釗幾已篤定出任檢察總長，只能期待他不僅要平冤，更要避免製造政治冤案，勿讓那把木尺成為替政治服務和教訓異己的「戒尺」。