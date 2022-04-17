俄烏衝突越演愈烈，戰爭爆發不過月餘，烏克蘭已是國不成國、家不是家，一段段烏克蘭斷垣殘壁、白骨露野的影片，實在令人痛心！借鑑俄烏他山之石，同屬地緣政治高度風險下的台灣理當有所警惕，如何避免同屬一中的兩岸走向兵凶戰危，此時最該說清楚且負責的是蔡總統。

然而，不論是蔡總統國慶的「兩岸互不隸屬」，或是陸委會主委邱太三的「兩岸應互相承認主權」均清楚顯示，蔡政府自川普政府時起便自恃包括美國在內的「國際友人」相挺，而藉勢謀獨（台灣獨立、兩個中國、一中一台…）已近走火入魔！近日總統府官網再度歡迎「共和黨參議員…重量級參訪團」，對此大陸外交部就其軍機繞台第一次針對美國指名道姓警告：「…大陸軍隊有關行動就是對近期美國…國會議員團訪台…的反制！」

對此即便筆者深信習主席與普丁不同，就兩岸統一大業仍堅守以「和平發展」方式完成，但不代表蔡總統可以在全民未授權下，讓台灣淪為地緣政治之棋子，不斷挑戰大陸和平「紅線」。基此，蔡政府應認清國際政治現實，依照憲法正確定位攸關兩岸和平之大政方針，筆者具體建議如下：

一、「馬習會」是兩岸和平發展堅若磐石的指標，蔡政府應積極推動「良治一國」的憲法使命。

7年前馬政府在任期屆滿前夕，與大陸當局共同促成兩岸交流最大突破之馬習會，來之不易，當用心維護。在正式會議中，馬習兩人就「一中」各自表述，習主席提出「兩岸同屬一中，反對台獨」，馬總統則親口說出「中華民國」、「憲法」與「一中各表」，並當面指出台灣地區人民對大陸飛彈部署之擔憂，習主席回以：「那些軍事部署，不是針對台灣的！」強調「兩岸要和平，不要衝突」。習主席和平發展、國家統一的話雖不能盡信，但筆者確信只要斷然否決「台獨」，兩岸和平統一於良制是遲早的事，蔡政府應懸崖勒馬，放棄禍國殃民之謀獨行徑。

二、拒絕淪為地緣政治之棋，兩岸手足是友不是敵！

大陸2018年修憲「刪除」國家主席兩屆任期限制。筆者寧願相信習主席此舉尚非戀棧權力，乃有重要歷史使命仍需達成，或許兩岸統一是習總書記自認「非他莫屬且任重道遠的功課」？雖然習主席強調「黨秉持兩岸一家親理念，推動兩岸關係和平發展」，蔡政府必須警惕大陸《反分裂國家法》中：「導致台灣從中國分裂出去的重大事變…國家得採取非和平方式及其他必要措施」碰不得的底線。基上，蔡政府應正確定位大陸手足「是友非敵」，並推動「良制一國」，才能避免台灣淪為下一個烏克蘭。

蔡總統近日參與獨派活動表示：「民主自由國家面對威權主義威脅，…堅持與理念相近的國家站在一起。」她以「民主台灣」切割「一黨專政之大陸」可謂用心良苦。但是，不要忘記了中華民國憲法的「國家尚未統一」的誡命。既如此，奉勸蔡總統正視台灣與大陸血脈相連的事實，放棄敵視大陸的國政方向，讓「政黨輪替的台灣」與「一黨專政的大陸」透過善意交流化異為同，邁向統一。

三、「良制一國」是「九二共識」升級版，沒有戰爭，只有和平共榮和國家統一！

在當前民進黨一黨獨大下，行政、立法沆瀣一氣，透過《反滲透法》、禁止陸書、遣返武統學者李毅、惡意栽贓共諜等加深仇中情緒及人民對大陸的誤解，以遂行其謀獨之民進黨黨意。唯一可貴的是司法，透過判決匡正民主、法治及兩岸交流之真諦（諸如北高行108年度訴字第1948號台人赴陸工作權判決、111年度營秩字第3號台南地院徐安傑法官裁定統促黨言論自由免罰等），均是給奉行台獨黨綱，把台灣推向戰爭邊緣的蔡政府當頭棒喝。

蔡總統此時應以更積極之「良制一國」確保兩岸只有和平沒有戰爭。下一步則是勵精圖治，讓兩岸人民最終統一在自由、民主、均富之下，屆時禮運大同世界成真，將是中華五千年歷史中最偉大的成就與里程碑！

（作者為納稅人）