二戰結束後，許多國家擁核自重，但沒有任何一個國家敢冒大不韙動用核武器，使核武成為一個看似重要，卻不起真實作用的戰略工具。中印兩個擁核國家，在處理邊界衝突時，竟然使用棍棒與石頭，就是最佳寫照，但俄烏戰爭的爆發卻驚醒了人類的安全好夢。

陸堅持不率先使用核武

俄烏發生軍事衝突第一時間，克里姆林宮就提升核武部隊戒備制最高狀態，展示不惜動用核武的姿態。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯警告，不能對俄羅斯在烏克蘭動用戰術或低當量核武器的威脅掉以輕心。俄羅斯是否會打開潘朵拉的盒子，不得而知，但是核子武器對戰爭與國際政治的影響力再度受到矚目。

美國戰略司令部司令海軍上將理查在國會聽證會透露，中國戰略核武庫正以驚人的速度發展，對美國戰略核力量構成了重大挑戰。中國去年7月完成戰略高超音速武器測試，據稱攜帶高超音速滑翔彈頭的新型洲際導彈在100多分鐘內飛行了4萬公里，環繞地球飛行了一圈後精確命中地面目標，這是人類歷史上飛行時間最長、距離最遠的對地攻擊武器。

中國戰略高超音速導彈技術在各國間最為先進，更能有效突破美國的戰略導彈防禦系統。這種戰略高超音速導彈可以以極高的速度，從任何方向對美國發動打擊，攔截這種導彈幾乎是不可能的，現有戰略格局受到重大衝擊。隨著中國在轟-20戰略轟炸機、096戰略核潛艇以及東風-41洲際導彈上的投入，核打擊力量已取得相當大的進步，與美國核威攝能力的差距大幅拉近，對美國未來特別是在台海的戰略會有深遠的影響。

北約之所以不敢出兵幫助烏克蘭，很大一部分原因是忌憚於俄羅斯的核武器庫。美國拜登總統一再表示美國不會派軍隊進入烏克蘭戰場，是要避免發生第三次世界大戰。普丁就是看準這點，才會秀出核武肌肉。如果美國對於俄羅斯的核武打擊能力都敬畏三分，對於數量雖不及美俄，但打擊能力快速提升中的解放軍，必然有更多的顧忌。

多了這層顧忌，美國在戰略上會更加謹慎，以避免在非主動的情況下被迫介入戰爭，即便衝突發生，也要避免事態惡化，超過自己可控的範圍。因而在戰場的選擇與控制上也會更為限縮，避免戰場擴大使自己與盟友被捲入。愈來愈多人認為，北京如果打算以武力統一台灣，也會利用核威攝來拒止美軍介入。

美國不介入核武國戰爭

不過，解放軍「不率先使用」（NFU，No First Use）政策並沒有改變的跡象，北京核武政策主要還是在加強「第二擊」（second-strike）能力，維持最低的核威懾能力應該還是建軍原則。事實上，以目前解放軍傳統武器如東風21D、東風26反艦導彈就已經具備「反介入/區域拒止」（A2/AD）的能力，用傳統武器就可讓美國有所顧忌而不敢進入台灣海域，無須再使用核威懾。

北京一向將兩岸緊張視為內戰延續，即便核威懾是用於阻止外力介入，也會招致嚴重的反感與歷史罵名。尤其，中國是世界擁有最多擁核鄰居的國家，除了俄國、印度、巴基斯坦、北韓，還有也處心積慮躍躍欲試的日韓，若引起周邊國家的核武競賽並無必要。

尤其北韓恢復核試與俄烏衝突兩因素，讓東北亞地區陷入核武熱，韓國忌憚北韓發展核武，候任總統尹錫悅積極與美國談判「核共享」協議，日本在安倍前首相推動下，也出現發展核武的討論，台灣也有個別學者主張重啟核武研究。不過大陸對此均低調以對，顯然不樂見東北亞果真走向核武競賽。

我們不必擔心美國軍工複合體另有所圖的討論，反而應該面對美國越來越不願介入戰爭前提下的安全承諾，台灣可能付出的代價。這不是延長役期、全民國防手冊甚至拿掃把誓死抵抗一句話所能應付的。