最近台灣Netflix收視排行榜依舊是《社內相親》、《二十五，二十一》等熱門韓劇的天下，引人注意的是前10名居然出現大陸劇《開端》，這齣戲還是大陸在今年第1季推出的網劇，不算新，怎會在3個月後爆紅且意外擠進排行榜？好奇觀賞，發現這齣戲以時空迴圈主題結合在地元素，緊迫劇情、明快節奏，確實令人耳目一新。

《開端》用公車爆炸案為主軸，乘客之一的大學女生莫名其妙跟所有乘客一同被炸死在公車上；下一秒她雙眼一睜，發現毫髮無傷醒在同一輛公車上，而且時間回到爆炸發生前，眼看慘案又要發生，她幾度嘗試警告司機，卻都無法改變全車赴死的命運，女大生終於理解到自己的使命就是要解開這個無止境的爆炸迴圈，但線索在哪裡？

這齣戲的劇情簡潔有力且不拖戲，透過一次次的爆炸，讓劇情往前推進，觀眾與兩位主角（女主角拉著公車上坐隔壁的男主角入迴圈）在反覆20多次的爆炸過程中逐步認識車上的幾位乘客與他們人生困境，其中有直播主、有帶著好幾個西瓜的愁苦鄉下佬、有拖著行李箱的打工仔，還有面無表情的中年婦人與神祕無比的黑衣人，每個人都有自己的負累，拼湊出目前大陸社會問題的縮影。

《時空迴圈》系列在影壇已成特定類型，主角屢屢回到相同時間點上重複體會固定行程，帶著上一回的記憶企圖找出突破點。其中最經典的是《今天暫時停止》由比爾墨瑞飾演的厭世氣象員，他厭惡這迴圈到極點，甚至嘗試各種自殺方式想跳出「輪迴」，終究體會到厭世解決不了問題，就算無法改變命運，他願意每天進步一點，讓自己過得滿足、快樂，透過建立人與人之間的連結，找到脫離迴圈的關鍵。

《開端》也是如此，目前大陸流行「躺平」，年輕人覺得無論如何都無法改變早已確認的階級，不如躺平，不婚不生甚至不努力工作，不想跟這個世界鬥爭了，這感受就像女主角怎麼努力都沒辦法避免公車爆炸。但女主角在一次又一次的失敗中收集更多資訊，知道車上的乘客全都卡在生命困境裡，看到他們與家人的衝突，並且從衝突中找到和解的可能，即使最平凡的無名小卒，也可以在無數次卡關的經驗當中找出破關的方法，讓人生進入下個階段。

這部戲的隱含命題在於「躺平世代」，也可以是「遊戲世代」，知道失敗沒那麼嚴重，隨時能reset重來，不像上一代這麼容易臣服於命運。

我之所以著迷於「迴圈」，也是因為知道這種電影總會有出口，就像巴赫音樂在重複中建立出秩序的美感，一次次的失敗其實會累積出未來漂亮的成功。真實人生也是如此，好比戰爭，發生在世界各地的戰爭看似不同，實際上發生原因與歷程都大同小異；好比股市，每次漲跌看似不同，其實道理相近，都要看人們有沒有辦法從中找出突破的關鍵。

疫情也是如此，世界各地的疫情發展也像是個迴圈，展示不同處理方式的過程與結果，至於到底會走上哪一條路，就看掌握方向盤的人有沒有參透其中奧祕了。

（作者為作家）