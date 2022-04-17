我國參加在友邦帛琉舉行的「我們的海洋大會」（OOC），因為環保署長張子敬以正式官銜擔任總統特使出席，被蔡政府吹噓為外交一大突破，結果被美國要求低調，OOC網站更刪掉「中華民國」。此事發生在我們的邦交國帛琉，對我國施壓的是蔡政府聲稱關係空前友好的美國老大哥，國際冷酷的現實，讓蔡政府的大內宣完全破功。

美國挺台缺誠意

帛琉是我國僅存的14個邦交國之一，雖說主辦海洋大會必須遵守國際會議的規定，但我們對邦交國，多少會希望得到更多的尊重，而且還是我們出資贊助的會議。然而，蔡英文總統依然不能出席，而是直接由張子敬擔任特使。畢竟是以我國環保署長的官方身分出席，外交部因此吹捧為「我國參與國際海洋活動的一大突破與提升」。

但是，在會議之前，美國就「強烈建議」我國代表團此行要低調，避免在會場或官方名冊使用國名、國旗等主權象徵符號。這所謂的「強烈建議」，和上級下條子指示有什麼不同？果不其然，OOC的官網上，「中華民國」就被消失了。原本張子敬的介紹寫的是自2019年擔任中華民國（台灣）環保署長，後來就改成自2019年領導台灣環保署。對於「中華民國」被消失，外交部發言人歐江安表示，這次我方爭取到以「台灣」名義與正式官方職銜參與OOC，突破過往僅以NGO或學者名義與會模式，是我國參與國際海洋活動層級的一大提升。

「中華民國」被消失，還敢稱外交突破？面對立委質問，外交部長吳釗燮說：「視為一大突破不是我們講的，是媒體講的。」吳部長連自己部門說過什麼都忘了嗎？外交部11日的新聞稿就說是我國參與的「一大突破與提升」，後來官網改稿將「突破」刪掉，改為「一大提升」。歐江安12日在記者會上說，此行爭取到以「台灣」名義及正式官方職銜參與，「突破」過往僅以NGO或學者名義與會模式，是我國參與國際海洋活動層級的「一大提升」。張子敬在受訪時，也說這次用正式的職銜是很重要的「突破」。

其實就語意學來說，「突破」並沒有什麼嚴謹的條件，講話的人要說是突破就是突破，比過去進步一點點也可以稱是突破，至於別人是否同意那就是另一回事了。問題在外交部自己明明使用了「突破」一詞，部長卻公然說謊，推說是媒體講的，媒體引用的難道不是外交部的新聞稿嗎？

民進黨偷渡台獨

事實上，我國的參與模式確實比過去有所提升，要形容成突破亦無不可，但問題是，我們的突破還是遇上了國際現實的天花板，以致於結果是有「升」沒「破」，沒打破國際政治的天花板。而更諷刺的是，這個指示還是聲稱絕對挺台的美國所下的。我們乖乖聽從美國的命令，採行低調政策，OOC官網拿掉了「中華民國」國名，外交部還說用「台灣」是一大提升。

這又牽涉到兩個層面的問題，一是美國的挺台到底有多少誠意。現在美國各項友台動作雖說有基於共同民主價值的部分，但更多的還是美國反中大戰略的一環。在美中兩強的角力中，台灣被推上火線第一排，民進黨政府也大炒仇中、恐中情緒以集結選票，結果是台灣被綁上了美國的國家戰略，失去了我們自己的政策主體性，也無法和大陸尋求溝通和解。

美國一直拉攏烏克蘭，但當俄國入侵時，美國卻只給軍援不出兵馳援，說明毫無與另一核武國開火的意願，將來怎麼可能會為了台灣與中國開戰。美國想壓制中國，但可不想讓火燒到自家。一個海洋會議，美國都要求台灣不要強調官方身分，期望美國幫台灣突破國際困境或台海開火時保衛台灣，太一廂情願了。

第二個問題是，民進黨對「中華民國」到底有多少誠意。事實很明顯，蔡政府衷心想做的是偷渡「台灣」到國際舞台，讓這個名稱成為另一個國名，所以外交部說這是「提升」，倒也是真心話。但無論如何都會遭遇國際現實的打壓，若要放鬆框架限制，必須兩岸關係緩解，而蔡政府已經完全斬斷此路。今年我們仍拿不到世衛大會的邀請函，有人會覺得意外嗎？