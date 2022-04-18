經辦宋教仁案的法界三君子，陳松生、黃石安、金泯瀾，同我都是至交，黃君更有世誼，所知較詳，陳君無子，黃君子不肖，誠恐三君行誼失傳，特附記，以闡幽光。

陳君名英，字松生，偉岸英俊，南人北相，擅書能詩，湖南長沙籍，日本早稻田大學畢業，好像是政治科，清宣統二年法政科舉人，清末即加入民黨。湖北創辦法院時，黃涵之先生任高等檢察長，派任高等檢察廳檢察官。民元任上海地方檢察廳廳長（繼江蘇人張君之後，非該廳創始人）。

其人性情豪爽，篤於友誼，對黨極忠實，宋案可見骨氣。癸丑討袁軍起，上海獨立，被推為上海地方審判廳長。討袁失敗，亡命內地。

國會非常會議集廣州，大元帥府設士敏土廠，松生時任廣東地方審判廳長，因政府需款，向法院挪借公款3萬元，給券為憑。嗣後莫榮新為粵省長，松生去職，交代中缺此數。莫本與民黨反對，因此款係接濟非常國會及中央政府的款項，派兵押追。松生盡其所有，連木器什物，一並賠出，始得成行，憂鬱成疾，回武昌即病，不久遂死。

松生在武昌曾一度執行律師業務，漢口名妓鳳仙，曾大魁花選，美冠全省，嬌貴異常，愛松生，委身事之，自入陳家，即不入交際場，事姑盡孝，大婦早逝，仍執妾禮，不敢稱正室。松生卒後，無子，鳳仙誓不他適，撫族人子為嗣，以女紅所入養衰母，其節孝為友輩所稱。

余供職國府，曾受陳氏託，持王儒堂先生署名之借券（廣州借款負責人）代為主張，迄未得償。抗戰軍興後，聞陳府遷回湘省，音信遂絕。此一愛國家有骨氣敢擔當的法律實務家，竟因公負累，不堪經濟壓迫憂鬱而死，可哀也已。

黃鎮磐字石安，原籍直隸（民國改稱河北省），父為北省名武師。清光緒16年，張文襄公由粵調鄂，頗提倡國術，幕中武師甚多，黃老亦其一也。先君時任文襄中協副將（相當今之副官長兼警備司令），黃老以偏裨隸麾下。筆者尚在髫齡，從習拳術，故與石安有世誼。黃老80餘，一飲盡白酒兩斤，酒後揮刀若風，鼓氣時使壯夫以刀砍其臂不可入。石安能一傳其技，但不示人。同事十年之友，不知其能武也。

黃老卒，石安襲其職，謹事先君如其父，時字岱青，後入湖北籍，始改名鎮磐，號石安。清光緒癸卯，我為民黨機關報《民報》在武昌分銷，設震亞書社於察院坡，中華書局創始人陸費伯鴻時在鄂頗困，我援之，任為經理，其弟仲興為店員。石安見獵心喜，亦在橫街頭設新學書局售新書，借伯鴻去擘劃開業。

不久，同業蒯麗臣所設教育普及社，被查封，蒯入獄，我亡命出國，石安亦廢業入貲捐縣佐，以官費留日，入早稻田修法政。畢業回國，應留學生考試，與陳松生同年，後又同為湖北法院檢察官，故兩人益相得。

松生長上海地方檢察廳時，薦石安為檢察官，同辦宋案有聲。又因與審判廳長黃公聲氣相投，得罪當道，去官在滬執律業。後以為人擔保賠累破產，走廣東，任獨立政府高等檢察長。國民政府成立任最高法院刑庭長。

抗戰時，在院資望最深，性又剛直，為當局所忌，勸誘其退休，許以給一次全年俸，並有年金，石安惑而從之，遂自請退休。既而所許者皆無著，乃大悔受愚，鬱鬱疾終於滬。有子不才，不克繼其業，藏書亦散失盡，其餘更無論矣。

金范澄字泯瀾，浙江紹興人，年長於我。其一生兼為革命家、詩人、律師、佛教徒、與乎神經病。早年留日，與我為日本東京日本大學老同學。在校甚用功，日語極流利。嘗閉戶讀書，自為問答，故同學戲呼之為金瘋子。其人外表瘦長，額寬廣，腦又不甚大，喜蓄日式小鬍子。記誦淵博，思想極發達，惟身體較我尤弱。

歸國後，我們並為北京遊學生考試之同年。泯瀾得中舉人。後來我回湖北法界工作，彼亦歸浙，一度任寧波地方審判廳廳長。浙江在清季，設有公私兩所法政學校，泯瀾以浙籍留學生，曾執教兩校，且為名講師之一，故其門牆桃李，遍布江浙法界。

彼當律師後，在法庭上，居然向推事質問，我同你上民法，是怎樣講的，並常因之勝訟。亦可見其神經病到如何程度。承他美意，邀過我到浙江教書，但我始終未去。民國2年，宋案發生，泯瀾以律師身分，代表被害人宋教仁先生，訴之於上海地方檢察廳，步步訴追，絕不放鬆，因而有上海地檢廳票傳趙秉鈞之空前舉措。宋案無結果，泯瀾後乃專在杭州執行律師職務，設事務所於下城蒲場巷，一度被選為杭縣律師公會會長。

民國18、19年，泯瀾在杭州徐村下置地數十畝，名其山曰「無涯崗」。復以此意勸我，我從之，亦在附近買茶山60畝（山主為應品森），名之曰「松蔭崗」（紀念先義祖劉松生之意）。其地正當九溪十八澗處，翻過山去，即為「雲棲」蓮池大師道場。在無涯崗，泯瀾曾築室居住，後遭匪洗劫一次，驚惶下山，遂不復再去。經他促成的吾家「松蔭崗」，我旋轉讓給許公武30畝，僅剩下一半，交應家經理，我也一直很少去過。

泯瀾到晚年，酷好杯中物，醉中輒罵人，與他辦理宋案時的精爽相較，常令人不勝今昔之感。

【未完待續】