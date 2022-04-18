4月14日，第75屆戛納國際電影節公佈了入圍主競賽單元的名單，依舊和華語片沒啥關係。

只有湯唯主演，朴贊郁導演的《分手的決心》，讓這屆戛納的主競賽，有那麼一點點和華語影人沾邊的元素。

仔細一想，兩岸暨香港的華語電影，已經很久很久沒有在一個同一平台上展映和一起被評獎了——自從大陸和絕大部分港片不參加GH之後。

不過如今還是有一個平台，能將最新的兩岸暨香港的華語電影匯聚在一起展映並評獎，那就是遠在義大利東北部小城烏迪內（Udine）舉行的遠東國際電影節（Far East Film Festival），今年已經來到第24屆。

遠東電影節共設立了四個獎項：觀眾獎、黑龍獎、My Movie獎、金桑樹終身成就獎。

競爭黑龍獎的主競賽單元，今年有7部大陸電影，8部香港電影，8部日本電影，10部韓國電影，2部馬來西亞電影，3部菲律賓電影，2部泰國電影和2部台灣電影參加角逐。

入圍本屆主競賽單元的兩部台灣電影是——

正在台灣上映中，票房勢如破竹，正在朝向兩億新台幣票房進發的《咒》，這將是這部電影的國際首映。

另外，楊德昌最後的徒弟，《一頁台北》的導演陳駿霖集聚十年能量拍攝的新片《初戀慢半拍》，也入圍了主競賽單元。陳駿霖這次找的兩位演員……也是……沒SEI了，你們自己看劇照就好。

這部《初戀慢半拍》原名叫《買一送一》，這次在遠東電影節是世界首映，該片的演員還包括范少勳和于子育。台灣地區應該今年會上映，最快可能在夏天的台北電影節看到。

另外要說的是，陳駿霖導演的上一部導演作品，已經是近十年前的《明天記得愛上我》了。不過這兩年他突然作品「井噴」，除了在2021年就把《初戀慢半拍》拍完，2021年最後一個月還快馬加鞭地拍完一部國際陣容的《台北愛船》，這部電影除了一幫美國演員外，華裔演員還包括謝怡芬和李淳。

已於2021年11月在台灣上映的《青春弒戀》，何蔚庭、胡至欣導演， 林柏宏、丁寧、李沐、 陳庭妮、姚愛甯、林哲熹主演，入圍了遠東電影節的BEST OF THE BEST單元。

台灣影視聽中心近期修復的著名導演郭南宏拍攝於1968年的武俠片《一代劍王》，則是入選了這次遠東電影節的經典修復單元。該片由沙榮峰的聯邦影業出品，演員包括上官靈鳳、楊孟華、田鵬、曹健、江南、苗天等。

《一代劍王》修復版也將於4月23日在台灣影視聽中心的「島嶼江湖：武俠在台灣」活動放映，郭南宏導演會出席映後。

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）