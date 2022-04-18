備受關注的上海疫情還在持續，尤其是疫情爆發初期，採購生活物資成為上海市民的首要大事。除了在各大生鮮電商定時「搶菜」外，社區團購也在其中發揮了重要作用，「上海團長」便應運而生。

從追星女孩，到互聯網大廠員工，再到網紅博主，不少年輕人不斷發揮自己在溝通、整理信息、整合資源等各方面的優勢，為小區鄰居，尤其是老人搶來「救命菜」。

不僅是「上海團長」，還包括「樓長」、「大白」、「騎手」、「社區志願者」等此前尤為普通的崗位，在上海疫情之後，都逐漸浮出「水面」，且每一位在崗人士都在崗位上「發光發熱」。

「謝謝樓長，辛苦了。」這是近期擔任了「樓長」的上海朋友小勇每天聽到的最多的話，「雖然我負責的工作沒有太大『挑戰』，但能幫助到很多人還是很高興。」

同樣住在上海的B站百大UP主「拉宏桑」，因為擔任了「樓長」而火速出圈，成為了「最火00後樓長」。「拉宏桑」在視頻裡表示，在最開始接到任務時，自己手忙腳亂遇到了諸多難題，但還是得到了鄰居們的點贊和感謝。

隨著供應的打通和全國各地救援物資的運送，儘管上海的情況略有緩解，但配送依舊是上海目前面臨的最大問題之一。AI財經社報導，原本需要10萬配送小哥的上海，目前的運力不到八千人，堅持在崗的小哥們大多人在超負荷工作。在浦西封控初期兼職做騎手的「Fu大爺」，因為騎行（共享單車）配送時間太長得了關節炎，在4月5日隔離在家後，至今沒有養好傷。

在經歷了最初的慌亂後除官方外，被封控的上海市民還擁有一批「無組織」、「無統一標準」卻有「同一目標」的「民間自救組織」，而「Fu大爺」只是這群「自救」群體的代表之一。與此同時，全國各地的網友也在盡可能地幫助他們，一如新冠疫情爆發初期的武漢，眾志成城，為城市的運轉、市民的生活貢獻自己的一份力量。

本期小酒館，我們和幾位奮鬥在上海抗疫「前線」的小夥伴們聊了聊他們為「自救或救人」做出的貢獻。

他們當中，有人和小夥伴一起創建了「上海抗疫互助」網站，幫助3000多人獲得物資、醫療等相關救助；有人主動擔任「中間人」，為上海居民尋找溝通蔬菜等物資供貨商，並實現配送到家；有人勇敢沖在第一線，夫妻雙雙在小區擔任志願者為社群居民提供服務，還有人無償為鄰居組織團購，最後算下來每次都要虧幾元「提現手續費」；更有人即使身在北京，也不遺餘力幫助遠在上海的抑鬱症朋友，找到那盒「救命藥」。

他們的故事不僅讓人直觀的瞭解此刻的上海，更讓人感受到「大災之下」，普通人之間的互助與溫情。

我在北京

用48小時幫上海的朋友找藥

劉洋 | 30歲 投行市場負責人

4月7日上午9點，看到上海再次日增20000例無症狀的新聞後，我的第一反應就是遠在上海的各位朋友的生活現狀究竟怎樣？尤其是一位認識多年，且在前段時間剛剛和我說完藥快沒了的抑鬱症女孩兒Hilda。

想到這兒，我迅速給她發了信息，結果得知，她最近都是在半顆半顆的吃藥，但即使這樣，藥量也就只能堅持3-5天，而居委會和市長熱線，防疫辦與精神疾控中心都無法打通。

「必須幫她找到藥。」當時我在心裡暗想。但怎麼做呢，我想到了一個497人的互聯網人大群，裡面有很多朋友在上海，「有人有上海的渠道能夠買到藥嗎？」第一個加我的是一位來自閃送的朋友，她告訴我，閃送還有一些大哥在一線保障上海的關鍵性物資轉運。這句話的潛台詞其實就是「救命藥，他們能送。」

隨後，鳳凰網和21的媒體老師也積極向我提供幫助。尤其是鳳凰網的梁超老師，他也聯繫到一位抑鬱症患者。大概在12點左右，「藥找到了！」梁超老師非常激動的告訴我，「大哥剛剛聯繫到一位浦西的病友，她在疫情前多囤了幾盒。」

但找到藥的喜悅異常短暫。Hilda在浦東，藥在浦西，順豐、達達、閃送，能想到的一切同城配送方式都對這件事「say no」。Hilda將閃送的價格加到了118元，都沒有人接單，而這個價格在平日裡打車，可以往返浦東到浦西。

一直到下午5點，我們又想了另外一些購藥的解決方案，如拜託從北京去上海的記者老師，通過記者的通行證協助帶藥，從浦西運往浦東或者選擇替換藥物。

但換藥需要建立在咨詢醫生的前提下，可由於上海的特殊情況，問診的可能性幾乎為零。當天晚上，我還找了阿里的朋友，希望他們可以聯繫到阿里健康，通過阿里的渠道，找到藥。

可依舊未果。

一直到第二天上午，我對Hilda說「打110吧，有困難找民警。」可我們驚人的發現110也打不通！

不幸中的萬幸，Hilda在叮噹快藥上買到了寶貴的一盒藥。但下單後，無論是客服還是藥店的電話，都沒辦法接通，而藥店的配送信息更是沒有。

於是我開始想如何解決配送問題。首先想到的是聯繫叮噹快藥，在通過朋友的層層關係下，到下午兩點，我與叮噹快藥的朋友取得了聯繫，他告訴我立即去安排核查訂單情況，讓我安撫下朋友心情。

（來源/劉洋供圖）

三點半左右，叮噹快藥的老師給我打來電話，詳細講述了上海目前的問題，訂單太多，人太少。擠壓單量後，配送信息跟不上。但又補充了一句，「你放心，今天一定送達！」

傍晚六點，Hlida終於拿到了她心心唸唸的處方藥，她告訴我激動得快哭了，她的家人去做核酸後，就被安排住在了醫院隔離。

在整個找藥的過程中，的確充滿了跌宕起伏。但令人慶幸的是，每一個得知上海有人處於困境的朋友，都不吝惜自己的能力和幫助。

（孔月昕、馮曉亭、馬舒葉、侯燕婷、曹楊、閆俊文/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」ID:chaintruth公眾號）